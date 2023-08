Il Collegio 2023, tutte le novità: professori, cast alunni, ambientazione, Stefano De Martino

Condividi su

Anna Tatangelo, sabato 12 agosto, guida un nuovo appuntamento di Scene da un matrimonio. Il programma, come di consueto, è in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Lo show è visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

Scene da un matrimonio 12 agosto, chi sono i protagonisti

Scene da un matrimonio del 12 agosto, come tutto il format, è nato da una idea di Gianni Ippoliti. La produzione è affidata per RTI a Pesci Combattenti. La decima edizione dello show è tornata in onda con degli appuntamenti inediti a partire dallo scorso sabato 23 giugno.

La trasmissione si sta confermando leader dell’intero palinsesto pomeridiano di Canale 5. Nonostante questo, l’appuntamento di sette giorni fa ha avuto una lieve flessione negli ascolti, convincendo 1,5 milioni di telespettatori per una share del 15,6%. I protagonisti della prossima puntata di Scene da un matrimonio si chiamano Rosa e Pasquale. I due hanno celebrato le loro nozze in Campania e, per la precisione, nella città di Acerra.

La storia d’amore di Rosa e Pasquale

Nel corso di Scene da un matrimonio di sabato è raccontata, come di consueto, la storia d’amore dei promessi sposi. Rosa e Pasquale, infatti, si sono conosciuti nel 2017. I due, in particolare, si sono visti per la prima volta durante una giornata al mare organizzata da una comitiva di amici in comune.

Oggi, Rosa e Pasquale vivono ad Acerra, città da oltre 58 mila abitanti posta nell’area metropolitana di Napoli. Proprio qui, entrambi lavorano presso un istituto scolastico.

Durante Scene da un matrimonio di sabato 12 agosto, la sposa Rosa ha modo di narrare il suo passato, segnato da alcuni, dolorosi eventi. La giovane, infatti, ha perso i genitori. La mamma è morta quando la protagonista aveva solo sette anni, mentre il padre è scomparso di recente, nel luglio del 2021.

Scene da un matrimonio 12 agosto, la festa in una meravigliosa villa

Nel corso di Scene da un matrimonio in onda sabato 12 agosto, come da tradizione del format, le telecamere seguono i futuri sposi in tutte le fasi delle nozze, dai preparativi al fatidico sì. Inoltre, è raccolta la testimonianza di alcuni dei 150 invitati presenti all’evento. Il matrimonio tra Rosa e Pasquale si svolge all’interno della Chiesa Sant’Alfonso Maria dei Liguori. La festa che segue la celebrazione, infine, ha come location una meravigliosa villa.