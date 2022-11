Il Collegio 29 novembre, la puntata: i promossi e i bocciati agli esami finali

Condividi su

Martedì 29 novembre, dalle ore 21:20 su Rai 2, è prevista la messa in onda dell’ultima puntata de Il Collegio. La settima edizione dello show termina con gli esami finali. Gli studenti devono sostenere in primis una prova scritta, il cui superamento è requisito necessario per accedere a quella orale. Non tutti, però, riescono a passare indenni le prove.

Nel frattempo, a Il Collegio del 29 novembre i discenti si ribellano a causa della mole di argomenti da studiare. Infine, i protagonisti si cimentano nel ballo di fine anno.

Il Collegio 29 novembre, inizia la puntata

Inizia Il Collegio del 29 novembre. Il Preside comunica che gli studenti devono partecipare a una gita nel centro storico di Anagni, dove per un certo periodo ha vissuto Dante Alighieri. Gabriel Rennis, a causa della rottura di un vetro della camerata, non parte con i compagni e deve inviare dei telegrammi. Scontata la punizione, il collegiale raggiunge gli altri ad Anagni. Qui Samuel Rosica è interrogato da Andrea Maggi sulla poesia Il paese dei bugiardi di Gianni Rodari. Il compito gli era stato assegnato per punizione nell’episodio andato in onda sette giorni fa.

Il Collegio del 29 novembre prosegue: agli studenti è fornito il programma degli esami. Anna Maria Petolicchio coinvolge la classe in una gara didattica di storia, durante la quale si susseguono le gaffes: la capitale della Grecia diventa “Patene”, il Tevere sfocia nel “Mar Ligure” mentre Marsala è “un mare“. Si continua (a fatica) con una lezione del prof Andrea Zilli. La sorvegliante, poi, consegna a Marta Maria Erriquez la cravatta, che commenta: “Finalmente mi sento me stesso. L’esperienza mi ha fatto comprendere chi sono e chi voglio essere”.

Le prove scritte: Davide Cagnes e Ariadny Sorbello sono bocciati

Nella puntata del 29 novembre de Il Collegio iniziano gli esami, composti da due prove scritte e dagli orali. Le prime riguardano italiano e matematica e solo il loro superamento permette agli studenti di accedere agli orali. È il compito di matematica che crea i principali problemi: molti discenti copiano i risultati tra loro. Dopo le correzioni, il capo dell’istituto diffonde gli esiti: Davide Cagnes e Ariadny Sorbello sono risultati insufficienti in ambo le prove e, per questo, non sono ammessi.

Tutti gli altri possono cimentarsi negli orali, che riguardano tutte le discipline studiate nel corso della stagione. Non tutti realizzano delle buone interrogazioni. Tra le migliori ci sono Priscilla Savoldelli e Zelda Nobili.