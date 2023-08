Camper in viaggio e Camper, dal 14 al 18 agosto protagonista il Gargano

Condividi su

Rai 1, nella settimana dal 14 al 18 agosto, propone da mezzogiorno nuove puntate di Camper in viaggio e Camper. Entrambi i programmi, come al solito, sono visibili in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Camper in viaggio 14 18 agosto, Tinto e Roberta Morise nel Gargano

Per quanto riguarda Camper in viaggio, programma itinerante condotto da Roberta Morise, Tinto e Umberto Broccoli, dal 14 al 18 agosto, protagonista è il Gargano. Il promontorio corrisponde a una delle zone più note ed apprezzate della regione Puglia.

A Camper in viaggio dal 14 al 18 agosto è mostrata in primis Peschici e, in particolare, la nota Abbazia di Santa Maria di Calena, che è aperta in questo periodo in via del tutto eccezionale.

Camper in viaggio 14 18 agosto, Vieste e il santuario di San Michele Arcangelo

Camper in viaggio prosegue in quel di Vieste. Qui è protagonista il Pizzomunno, monolito in pietra alto 25 metri e vero e proprio simbolo della città. Inoltre, spazio al suggestivo Faro sull’isola di Sant’Elia.

Il viaggio della settimana nel Gargano termina a Monte Sant’Angelo, dove i conduttori visitano il santuario di San Michele Arcangelo. Luogo, questo, che è iscritto nel Patrimonio UNESCO. Come da tradizione, infine, nell’appuntamento è proposto un focus sulle tradizioni agroalimentari del Gargano.

Mauro Casciari tra gli ospiti di Mauro Casciari

Subito dopo Camper in viaggio, da lunedì 14 a venerdì 18 agosto è confermato Camper, trasmissione in diretta dallo studio guidata da Marcello Masi. Come al solito, nel corso delle puntate sono accolti diversi ospiti, tra cui il noto speaker radiofonico Mauro Casciari. Attesi, inoltre, vari esperti, con i quali sono analizzati importanti temi come la vacanza degli italiani e il benessere degli animali.

Durante Camper tornano anche gli inviati. A tal proposito, Monica Caradonna assapora delizie come il pane di Matera e le orecchiette di Bisceglie. Lorenzo Branchetti viaggia alla scoperta dei borghi Bard, Fortunago e Gressoney Saint Jean. Elisa Silvestrin mostra le bellezze di alcune spiagge laziali, mentre Francesco Gasparri percorre numerosi sentieri, tra cui quello della via Vandelli in Emilia Romagna.

Negli appuntamenti di Camper dal 14 al 18 agosto, inoltre, è proposto un focus sulle meraviglie artistiche ed archeologiche italiane. Valentina Caruso e Maria Onori, infatti, sono a Tharros e nel Castello di Issogne, rispettivamente in Sardegna e in Valle d’Aosta. Annalisa Baldi, poi, racconta i segreti della festa della Madonna della Bruna (Matera). Infine, Fabrizio Nonis dà i consigli per cucinare alla perfezione il petto di pollo piccante.