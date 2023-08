Stasera in tv lunedì 14 agosto 2023, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 7 agosto 2023. Su Raitre, l’attualità con il programma di Sigfrido Ranucci, Report Estate. Su Italia 1, l’attualità con Inside.

Stasera in tv lunedì 7 agosto 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Il giovane Montalbano. Titolo dell’episodio di stasera: “Sette lunedì”. Pochi giorni di partire per una vacanza in Provenza con Livia, Montalbano (Michele Riondino) è alle prese con due casi veramente particolari: un parricidio e una serie di sacrifici animali, avvenuti ogni lunedì nelle prime ore del giorno per sette settimane consecutive.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Report Estate. Sigfrido Ranucci e i suoi inviati sono già al lavoro sulle inchieste che da ottobre saranno il piatto forte della nuova edizione, la prima in onda di domenica nello spazio fino a pochi mesi fa occupato da “Che tempo che fa”. Intanto, ogni lunedì, vengono riproposti i reportage della scorsa stagione.

Su Rai 5, alle 21.15, il film documentario del 2017, di Giacomo Durzi, Ferrante Fever. Un viaggio che parte dall’America fino ai vicoli di Napoli attraverso le opere della famosa scrittrice Elena Ferrante, tra i luoghi dei suoi romanzi e lo sguardo di grandi personaggi e testimoni d’eccezione.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show Scherzi a parte. Rivediamo l’ultima stagione dello show condotto da Enrico Papi, trasmessa lo scorso autunno. Tra le vittime degli scherzi di stasera, Iva Zanicchi, Paola Barale, Amaurys Pérez, Aldo Montano, Anna Tatangelo, Federico Fashion Style e Manuel Bortuzzo. Vittima dello scherzo in diretta, Katia Ricciarelli.

Su Italia 1, alle 21.15, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. Davide Parenti e gli inviati delle “Iene” tornano spesso su temi e fatti già affrontati, aggiungendo alle inchieste nuovi dettagli ed elementi inediti. Lo spin-off “Inside” nasce a questo scopo, per riproporre singoli casi o, in alternativa, riunire in una sola puntata più servizi accomunati dallo stesso tema.

Su La7, alle 21.15, Atlantide Files. 6 agosto 1945: il bombardiere americano Enola Gay sgancia una bomba atomica che raderà al suolo Hiroshima, causando migliaia di morti. Lo speciale di questa sera è dedicato a questo drammatico evento, che ha segnato la storia.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Gomorra 4 – La serie, con Salvatore Esposito, Ivana Lotito. Con il supporto della moglie Azzurra, Genny investe nell’attività di imprenditore, ma non è cosa facile. Si ritrova ad avere a che fare con persone ancora più spietate di lui e il suo impero è in pericolo.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. L’ossessione per il cibo ha portato Julian a un aumento smisurato del peso: l’uomo non riesce più a uscire di casa e sua moglie non sopporta più questa situazione. Per salvare il matrimonio, Julian deve impegnarsi seriamente a perdere peso.

I film di questa sera lunedì 7 agosto 2023

Su Rete 4, alle 21.25, il film drammatico del 1983, di Adrian Lyne, Flashdance, con Jennifer Beals. Pittsburgh, Pennsylvania. Alex (Jennifer Beals), saldatrice in una grande officina, la sera arrotonda danzando in un locale. Il suo sogno è diventare una vera ballerina; decide di prepararsi per essere ammessa in una prestigiosa scuola. Intanto, tra lavoro e prove trova anche il tempo per l’amore.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2014, di Roy Chowhin Yeung, Rise of The Legend – La nascita della leggenda, con Eddie Peng. Fei, giovane promessa delle arti marziali, viene incaricato di uccidere il rivale del Mare del Nord. Ma ben presto una verità sul suo passato lo porta a lottare per la giustizia.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2010, di Paul Greengrass, Green Zone, con Matt Damon, Greg Kinnear. L’americano Roy Miller è in missione in Iraq per cercare i depositi delle armi di distruzione di massa. Ma ben presto scopre di essere coinvolto in tutt’altro tipo di operazione.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2017, di Cory Finley, Amiche di sangue, con Anya Taylor-Joy, Olivia Cooke. Amanda e Lily rinsaldano il loro legame di amicizia dopo anni di lontananza. Ma scoprono di essere cambiate e che potrebbero anche commettere un omicidio.

Stasera in tv lunedì 7 agosto 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2022, di Shekhlar Kapur, What’s Love? con Shazad Latif, Lily James, Sajal Ali. Zoe e Kazim devono fare i conti con le tradizioni culturali delle loro famiglie. Quando Kazim parte per Lahore per sposare una sconosciuta, chiede all’amica di accompagnarlo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Agnieska Holland, L’ombra di Stalin, con James Norton. Gareth Jones si è guadagnato la notorietà per essere stato il primo giornalista straniero ad intervistare Hitler. Ora vuole recarsi a Mosca con l’intento di ottenere un’intervista con Stalin.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2009, di Richard Kelly, The Box, con James Marsden, Cameron Diaz, Frank Langella. Una giovane coppia riceve una scatola di legno con un pulsante rosso. Se decideranno di premerlo, otterranno un milione di dollari, ma uno sconosciuto verrà ucciso.