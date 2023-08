Braci by Barù Beach Edition: la nuova edizione su Food Network dal 18 agosto

Condividi su

Rai 2, dalle ore 23:30 di mercoledì 16 agosto, propone un nuovo appuntamento con Storie di donne al bivio. Alla conduzione dello show, come di consueto, c’è Monica Setta. La puntata è visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Storie di donne al bivio 16 agosto, tra le ospiti Barbara Bouchet

Storie di donne al bivio è un format ideato da Monica Setta. Quest’ultima, come già detto, è anche la conduttrice del programma che rappresenta per lei l’ennesimo impegno in seconda serata. In tale fascia oraria, negli scorsi mesi, ha guidato Generazione Z, talk dedicato ai più giovani.

Storie di donne al bivio, come intuibile già dal nome, si configura come una trasmissione tutta al femminile. La padrona di casa, in ogni appuntamento, accoglie nello studio tre artiste ed amiche. Queste raccontano i momenti di scelta delle loro vite, tracciando un bilancio a distanza di tempo. Tra le ospiti del 16 agosto spicca Barbara Bouchet.

L’attrice festeggia in tv gli 80 anni

Barbara Bouchet, durante Storie di donne al bivio, festeggia in televisione gli 80 anni. L’attrice, infatti, ha raggiunto questo importante traguardo nella giornata di martedì 15 agosto.

Con Monica Setta, la Bouchet racconta i momenti principali della sua lunga carriera. L’interprete ha ottenuto in Italia grande successo a partire dagli anni ‘70, quando è divenuta una vera e propria icona sexy della commedia italiana. È riuscita anche a conquistare il mercato internazionale e, in particolare, quello di Hollywood. Nel 1967, ad esempio, ha presenziato nel cast della seconda stagione della serie originale di Star Trek.

Storie di donne al bivio 16 agosto, Candida Morvillo

Nel corso di Storie di donne al bivio del 16 agosto è accolta, poi, Barbara De Rossi che racconta la propria vita tra amori e carriera. De Rossi, negli ultimi mesi, ha spesso presenziato come opinionista a Storie italiane. Qui, come d’altronde ha spesso fatto in televisione, si è battuta in prima persona per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne.

Infine, a Storie di donne al bivio del 16 agosto è dato spazio alla giornalista Candida Morvillo. Editorialista del Corriere della Sera, la giornalista è una delle opinioniste più apprezzate della televisione italiana.

Di fronte allo specchio, Morvillo ripercorre il suo amore per il giornalismo e le prime esperienze con la carta stampata. Nell’arco della sua carriera, ha scritto per importanti testate del nostro paese, tra cui Oggi, Il Mattino e Vanity Fair. Inoltre, ha scritto vari romanzi, tra cui Le stelle non sono lontane.