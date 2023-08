Stasera in tv sabato 19 agosto 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 13 agosto 2023. Su Raitre, il programma Le ragazze. Su Tv8, il talent Italia’s Got Talent – Best Of, condotto da Lodovica Comello.

Stasera in tv domenica 13 agosto 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, Un viaggio lungo una vita. Ad un anno dalla morte di Piero Angela, rivediamo la puntata di “Ulisse” a lui dedicata. Alberto Angela ripercorre la lunga carriera del padre con tante testimonianze, compresa quella di Gaia Tortora, che racconta l’amicizia tra Enzo Tortora e Angela. Ci sono anche Jovanotti e Stefano Bollani

Su Raitre, alle 21.20, Le ragazze. Tra le protagoniste, una ventenne degli Anni 40, la scultrice Leonetta Marcotulli, donna dalle molte vite come i gatti che scolpisce. Tra Roma e Caracas, in Venezuela, Leonetta è stata la prima donna a volare a bordo di un aliante e ad occupare il primo posto della categoria femminile come pilota di rally.

Programmi Tv8, Nove, 20 Mediaset

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent – Best Of. In attesa della nuova stagione che ripartirà venerdì 1° settembre (per la prima volta su Disney+) con un cast ampiamente rinnovato, continuano le repliche della numero 11. Alla conduzione ritroviamo Lodovica Comello.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Continuano a tenerci compagnia le repliche del programma di Francesco Panella che viaggia alla ricerca dei migliori ristoranti italiani all’estero e degli autentici sapori italiani. Stasera si torna negli Usa con la tappa registrata nel New Jersey.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, Calcio Coppa Italia: Lecce-Como. Dallo Stadio Ettore Giardiniero – Via del mare di Lecce, i padroni di casa di mister Roberto D’Aversa (squadra di Serie A) affrontano il Como, che quest’anno gioca in Serie B, nel primo turno (32esimi di finale) di Coppa Italia.

I film di questa sera domenica 13 agosto 2023

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2017, di Jean Stéphane, Una preghiera prima dell’alba, con Joe Cole. La vera storia del pugile inglese Billy Moore, rinchiuso nella prigione più famigerata della Thailandia. In un mondo di droga e violenza, si ritrova a combattere nei tornei di muay thai.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2016, di Christian Ditter, Single ma non troppo, con Dakota Johnson, Rebel Wilson. Dopo la rottura con il fidanzato, Alice vuole esplorare la vita da single. L’amicizia con Robin e la vicinanza della sorella Meg sembrano indirizzarla nella giusta direzione, ma poi…

Su Rete 4, alle 21.25, il film thriller del 1975, di Steven Spielberg, Lo squalo. Un enorme squalo terrorizza i turisti che affollano le spiagge di Amity, un’isola del New England (Stati Uniti). Per catturare il mostro, il capo della polizia Martin Brody (Roy Scheider) chiede aiuto all’oceanografico Matt Hooper (Richard Dreyfuss) e al cacciatore di squali Quint (Robert Shaw).

Su Iris, alle 21.00, il film giallo del 1978, di John Guillermin, Assassinio sul Nilo, con Peter Ustinov. La giovane miliardaria Linnet Doyle viene assassinata mentre viaggia in crociera sul Nilo. A bordo del battello c’è anche l’investigatore Hercule Poirot, che comincia a indagare.

Su La 5, alle 21.10, il film d’avventura del 1994, di Caroline Thompson, Black Beauty, con Andrew Knott, Sean Bean. Nell’Inghilterra del XIX secolo, un bellissimo cavallo da corsa, nominato Black Beauty, cambia durante la sua vita diversi proprietari. Non tutti, però, lo trattano con dolcezza.

Stasera in tv domenica 13 agosto 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film fantastico del 2005, di James McTeigue, V per vendetta, con Natalie Portman, Hugo Weaving. In un’Inghilterra scampata alla guerra nucleare e oppressa da una feroce dittatura, una giovane si allea con un eroe mascherato che lotta per la libertà e la giustizia.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2010, di Harald Zwart, The Karate Kid – La leggenda continua, con Jaden Smith. Trasferitosi in Cina dopo la morte del padre, l’americano Dre fa amicizia con una compagna di classe, causando l’ira del bullo della scuola: l’amico Mr. Han gli insegna il Kung Fu.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2017, di Patrick Hughes, Come ti ammazzo il bodyguard, con Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds. Michael Bryce, bodyguard in crisi professionale, riceve l’incarico di proteggere il sicario Darius Kincaid. Nemici da anni, i due saranno costretti a passare insieme 24 ore di follia.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2021, di John Michael McDonagh, The Forgiven, con Ralph Fiennes, Jessica Chastain. David e Jo Henninger si recano in Marocco per partecipare alla festa di un loro amico. Dopo il pranzo, i due si mettono in viaggio verso Tangeri, ma durante il tragitto…