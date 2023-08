Ballando con le stelle, il cast: ufficiale Rosanna Lambertucci, in lizza Barbieri e Simona Ventura

Condividi su

Dopo Ricky Tognazzi, il cast di Ballando con le stelle 2023, al via su Rai 1 da ottobre, si arricchisce con la conduttrice e nutrizionista Rosanna Lambertucci. Intanto, si moltiplicano le indiscrezioni sui possibili concorrenti.

Ballando con le stelle 2023 cast, Lambertucci ufficializza la partecipazione sui social

Rosanna Lambertucci, qualche giorno fa, ha annunciato sui social la sua presenza nel cast di Ballando con le stelle 2023. In particolare, su Instagram ha pubblicato una storia nella quale è alle prese con i primi allenamenti.

Nella didascalia del post, la conduttrice ha affermato: “Ho bisogno del vostro supporto sin da ora. Quest’anno sarò a Ballando. Il coraggio è soprattutto vincere le proprie paure. E io un po’ di paura la ho già”.

Rosanna Lambertucci, nel cast di Ballando con le stelle 2023, compirà 78 anni il prossimo 30 novembre. Da decenni è un volto della TV di Stato, dove ha iniziato a lavorare nel ‘79, figurando tra le divulgatrici in Viaggio nella notte secca, format incentrato sul problema della tossicodipendenza. Per Lambertucci si tratta della prima esperienza in un reality.

Le indiscrezioni sugli altri concorrenti

Da qualche settimana circolano varie indiscrezioni sul cast di concorrenti di Ballando con le stelle 2023. La Rai e Milly Carlucci sarebbero intenzionati a coinvolgere diverse personalità di spicco del mondo dello spettacolo.

In primis, dovrebbe presenziare Simona Ventura. La conduttrice, presto nuovamente in onda con Citofonare Rai 2, negli scorsi mesi ha già lavorato con Carlucci, gareggiando ne Il cantante mascherato. Tra i possibili ballerini c’è il giornalista e scrittore Antonio Caprarica, oltre al cantante Bobby Solo.

Inoltre, ci sarebbe il ritorno in tv di Teo Mammucari. Il conduttore, dopo anni in Mediaset (Tu si que vales e Le Iene), sarebbe pronto a mettersi in gioco a Ballando con le stelle 2023. Anche per lui non sarebbe la prima esperienza lavorativa al fianco di Milly Carlucci, avendo trionfato nella prima edizione de Il cantante mascherato. Infine, l’edizione potrebbe essere arricchita da Bruno Barbieri, celebre chef e volto di format di successo di Sky come Masterchef e 4 Hotel.

Ballando con le stelle 2023 cast, i giudici

Nel frattempo, continua a regnare l’incertezza sui giudici di Ballando con le stelle 2023. La volontà della conduttrice è di riconfermare in toto la giuria dell’anno scorso, ovvero Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. Proprio su quest’ultima, però, ci sono i maggiori dubbi, specie dopo le tensioni con i colleghi che si sono verificate nella stagione terminata a dicembre 2022.