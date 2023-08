Beyond Paradise 30 agosto su Canale 5: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Canale 5, mercoledì 30 agosto, propone su Canale 5 due nuovi episodi di Beyond Paradise. La serie, appartenente al genere poliziesco, è visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

Beyond Paradise 30 agosto, regista e dove è girato

Beyond Paradise del 30 agosto è una produzione originale della Red Planet Pictures. Nata come spin off del successo Delitti in Paradiso, ha esordito in Gran Bretagna nel febbraio del 2023, quando è andata in onda su BBC One.

L’ideatore di Beyond Paradise è Robert Thorogood. I registi sono Sandy Johnson e Matt Carter. La sceneggiatura, invece, è di Tony Jordan, Amy Guyler, Ian Kershaw e Chloe Mi Lin Ewart.

La prima stagione del titolo è composta da sei puntate, dalla durata di circa 50 minuti ciascuna. Le vicende sono ambientate nell’immaginario paese di Shipton Abbott, che nella realtà corrisponde alla località balneare di Looe, in Cornovaglia.

L’esordio di Beyond Paradise della scorsa settimana ha ottenuto ascolti abbastanza tiepidi. Gli appuntamenti hanno convinto 1,4 milioni di telespettatori, per una share pari all’11,8%.

Beyond Paradise 30 agosto, la trama

Nel corso di Beyond Paradise, i protagonisti lavorano per tenere l’ordine nella cittadina di Shipton Abbott. Tra le vie del paese, infatti, è forte il malcontento per il ritorno nel borgo di un quadro dal valore inestimabile.

L’opera d’arte ha un’origine decisamente controversa. La vicenda si trasforma in un mistero quando la contestata tela è rubata. Secondo il protagonista, per scoprire l’identità del ladro è necessario ripercorrere a ritroso la storia del dipinto.

Spoiler finale

Nel corso del doppio appuntamento del 30 agosto di Beyond Paradise, l’ispettore Goodman è alle prese con un caso che, almeno in apparenza, sembra impossibile da risolvere. Un uomo è ritrovato privo di vita all’interno di un cerchio nel grano. La vittima, che non presenta ferite riconducibili a una aggressione, ha in un calzino l’ultima pagina di un noto romanzo di Charles Dickens.

Nel frattempo, nelle prossime puntate di Beyond Paradise, Martha è preoccupata. Un noto critico gastronomico, infatti, è in arrivo per recensire il suo bar. Archie, dal canto suo, non nasconde i propri sentimenti.

Beyond Paradise 30 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso delle prossime due puntate di Beyond Paradise, in onda su Canale 5.

Kris Marshall : Humphrey Goodman;

Sally Bretton : Martha Lloyd;

Jamie Bamber : Archie Hughes;

Zahra Ahmadi : Esther Williams;

Dylan Llewellyn: Kelby Hartford.