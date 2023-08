Bake Off 2023: da venerdì 8 settembre Real Time, tutti i concorrenti

Condividi su

Venerdì 8 settembre, su Real Time, è prevista la messa in onda della prima puntata di Bake Off 2023. Il programma, come di consueto, è trasmesso in diretta streaming e on demand sul sito di Discovery+.

Bake Off 2023, la giuria dello show

Bake Off 2023 è una produzione originale della Banijay Italia, che la realizza per Warner Bros. Discovery. La prossima è l’undicesima edizione del format ed è composta da quindici appuntamenti. Questi, salvo cambiamenti improvvisi di palinsesto, sono in programmazione per altrettante settimane, nella giornata del venerdì.

Alla conduzione è confermata Benedetta Parodi, al timone della trasmissione per il decimo anno di fila. Riconfermata in toto la giuria dello scorso anno, a partire da Ernst Knam, l’unico ad aver presenziato in tutte le puntate del programma. Al suo fianco c’è Damiano Carrara, alla sua sesta presenza nello show. Infine, per la seconda edizione di fila, c’è il pasticcere napoletano Tommaso Foglia.

Il meccanismo dello show

A Bake Off 2023 non ci sono grosse modifiche nel meccanismo di gioco. In ogni appuntamento, i concorrenti affrontano tre manche. La prima è quella creativa, seguita dalla tecnica e da quella a sorpresa. I giudici individuano, al termine di ogni puntata, il migliore tra i pasticceri, che vince il grembiule blu. Il peggiore, invece, è eliminato. Appuntamento dopo appuntamento, ai giudici si aggiungono degli ospiti, che potrebbero sottoporre ai concorrenti anche delle preparazioni salate, come già avvenuto in passato.

Bake Off 2023, i concorrenti

Sono quindici i concorrenti di Bake Off 2023. Tra loro il 39enne Aurelien, professore universitario francese che vive a Roma da due decenni per amore. Ci sono anche Danila e Dany. La prima è bresciana, ha 62 anni ed è una casalinga. La seconda, invece, è una bancaria di Genova e ha 52 anni.

Attesi l’architetto 48enne Davide da Treviso ed Eleonora, ottico-optometrista 46enne di Taranto. Nell’elenco di concorrenti spiccano Gabriele e Fabio. Il primo ha 22 anni, studia ingegneria biomedica ed è di Lucca. Il secondo è un ex autista di autobus di 38 anni e vive a Foggia.

Benedetta Parodi, a Bake Off 2023, accoglie Giovanni, 29enne impiegato di un’azienda diagnostica di Milano. È a caccia della vittoria Giovina, dipendente pubblica di 31 anni residente a Trento. Altri chef sono la consulente manageriale di Milano Irene (31 anni) e Karina, 40 enne originaria del Messico che ha imparato l’italiano guardando Bake Off.

Il reality permette al pubblico di conoscere Maurizio, impiegato di 49 anni di Nola. Con lui Riccardo, operatore di sintesi di 27 anni. C’è anche Roberta, insegnante 38enne di Milazzo. Infine, presenziano Tommaso e XI. Lui è di Cesena, ha 24 anni ed è un collaboratore universitario. Lei è una cameriera di Legnano 22enne e che per diverso tempi ha vissuto in Cina.