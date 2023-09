Italia’s Got Talent 2023, il 1° settembre la nuova edizione su Disney+: giudici e conduttori

Condividi su

Da venerdì 1° settembre, su Disney+, è disponibile alla visione l’edizione 2023 di Italia’s Got Talent. Il programma, dopo anni di messa in onda su Sky e su Tv8 esordisce sulla piattaforma di intrattenimento in streaming.

Italia’s Got Talent 2023, la versione italiana è la prima in Europa ad essere trasmessa in una piattaforma streaming

Italia’s Got Talent, con quella in partenza venerdì 1° settembre, arriva alla tredicesima stagione. Il format, prodotto in Italia dalla Fremantle, è in realtà originario degli Stati Uniti. L’ideatore è Simon Cowell.

Italia’s Got Talent, nel 2023, cambia per la terza volta la rete di messa in onda. In origine, infatti, era trasmesso su Canale 5, dove ha ottenuto ottimi ascolti. Nel 2015, lo show si è trasferito su Sky Uno e, in chiaro, su TV8. Qui è rimasto fino allo scorso anno, senza mai brillare nell’Auditel.

L’11 gennaio scorso, Disney+ ha annunciato l’approdo della trasmissione sulla propria emittente. Quello italiano è il primo Got Talent in Europa ad essere visibile esclusivamente su una piattaforma streaming.

I conduttori

Italia’s Got Talent è condotto da una coppia decisamente molto nota, specie tra i giovani. Stiamo parlando di Aurora Leone e Fru dei The Jackal. Insieme, in passato, i comici ed attori hanno formato il team de Gli Sciacalli a Pechino Express 2022, classificandosi in terza posizione.

Al centro di ogni appuntamento di Italia’s Got Talent ci sono le audizioni. Sul palco, in particolare, salgono artisti di fama internazionali, oltre a dilettanti dalle incredibili capacità. È ampia la varietà di concorrenti presenti: comici, musicisti, cantanti, imitatori e strumentisti, oltre ad acrobati, illusionisti, ventriloqui e addestratori di animali. Ogni giudice ha a disposizione un golden buzzer: chi lo riceve ottiene l’accesso diretto alla finale.

Italia’s Got Talent 2023, i giudici

Oltre alla rete di messa in onda e ai conduttori, c’è un’altra grande novità in Italia’s Got Talent 2023: la giuria. Questa è composta, ancora una volta, da quattro celebrità del mondo dello spettacolo nostrano.

La prima è la cantante Elettra Lamborghini, che nelle scorse settimane ha pubblicato l’album di inediti intitolato Elettraton. Al suo fianco c’è l’esordiente Khaby Lame, star dei social che conta milioni di seguaci da tutto il mondo.

Ad Italia’s Got Talent 2023 ci sono, poi, due veterani. Il primo è Franck Matano, che ricopre il ruolo di giudice per l’ottavo anno consecutivo. La seconda è la conduttrice e critica musicale Mara Maionchi, che è nel cast della trasmissione per la quinta volta di fila.