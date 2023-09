4 Ristoranti, il 3 settembre su Sky Uno la stagione 2023: Alessandro Borghese a Bassano del Grappa

Condividi su

Sky Uno, nella prima serata di domenica 3 settembre, propone la prima puntata di 4 Ristoranti 2023. Il celebre programma è condotto, come di consueto, dallo chef Alessandro Borghese. È possibile assistere all’appuntamento anche in diretta streaming tramite Now TV e Sky Go.

4 Ristoranti 2023, la prima puntata a Bassano del Grappa

4 Ristoranti, con quella del 2023, arriva alla nona stagione. Il format, ideato e realizzato per Sky dalla Banijay Italia, ha debuttato in Italia nel marzo del 2015. Il programma, quest’anno, dà il via alla stagione dell’intrattenimento dell’emittente satellitare. Nella puntata del 3 settembre di 4 Ristoranti 2023, il conduttore Alessandro Borghese è in Veneto e, in particolare, nel comune di Bassano del Grappa. In seguito, le telecamere del programma si spostano in Umbria, per poi raggiungere Tropea, Ascoli e l’Irpinia.

Come funziona lo show

In 4 Ristoranti 2023 non sono previste novità dal punto di vista del meccanismo di gioco. In ogni puntata, Alessandro Borghese guida la gara tra quattro ristoratori, che hanno un aspetto o una caratteristica in comune. Gli sfidanti, di sera in sera, accolgono gli altri nel loro locale per una cena, preceduta sempre da una ispezione.

Al termine del pasto, Borghese e i ristoratori danno un voto da uno a dieci, valutando quattro categorie: location, servizio, conto e menù. Ad esse se ne aggiunge una speciale, diversa in ogni appuntamento e che, di solito, si concentra sulla tradizione culinaria locale. Chi vince si aggiudica un montepremi di 5 mila euro, un’assicurazione e l’installazione gratuita di un allarme.

4 Ristoranti 2023, Alessandro Borghese a caccia del miglior ristorante storico

Nella prima puntata di 4 Ristoranti 2023, il conduttore ricerca il miglior ristorante storico di Bassano del Grappa. A contendersi il titolo c’è, in primis, la Birreria Ottone, gestito da Giorgia e che da cinque generazioni è in mano alla stessa famiglia. Atteso il Danieli di Edoardo, avviato negli anni ‘30 e situato proprio in una delle piazzette centrali della città. Offre una cucina moderna, con un occhio, però, alla tradizione.

Il terzo sfidante è Antonio, che da 21 anni è a capo del Ristorante al Ponte. Collocato nella zona denominata Destra Brenta, si affaccia direttamente sul celebre Ponte Vecchio. L’ultimo concorrente del 3 settembre di 4 Ristoranti è Andrea con Osteria Il Terraglio, che sulle pareti racconta la storia della città. La categoria speciale riguarda l’ingrediente dell’asparago bianco, tenero e dal sapore dolce-amaro.