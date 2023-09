Reazione a Catena, chi sono i Lenticchia Boys: età, lavoro, quanto hanno vinto

Condividi su

Da lunedì 4 a venerdì 8 settembre, dalle ore 12:00 su Rai 1, tornano Camper in viaggio e Camper. I programmi, giunti all’ultima settimana della stagione, sono visibili anche in diretta streaming e on demand su Rai Play.

Camper in viaggio 4 8 settembre, il Sud Tirolo

Camper in viaggio, nella settimana dal 4 all’8 settembre, è condotto, come sempre, da Roberta Morise e Tinto. Al loro fianco c’è il professor Umberto Broccoli, che nei vari appuntamenti dispensa aneddoti e pillole di conoscenza.

Le telecamere dello show, dal 4 all’8 settembre, sono in Sud Tirolo. Il panorama di questo territorio è unico nel suo genere. A dominare sono, ovviamente, le montagne.

Camper in viaggio 4 8 settembre, la città di Merano

Nella settimana dal 4 all’8 settembre di Camper in viaggio è proposto un focus su Merano. Il centro, tra i più importanti dell’Alto Adige, conta circa 40 mila abitanti e rappresenta per Tinto e Morise il punto di appoggio per conoscere la regione. Nelle puntate sono visitati i masi e i giardini, oltre che le baite in quota e i castelli.

Ma a Merano, durante Camper in viaggio, i conduttori si cimentano in lunghe passeggiate. Tanti, infatti, sono i percorsi panoramici presenti. Uno dei più famosi è quello di Tappeiner, che permette di raggiungere località rinomate come Castel San Zeno e la Torre delle Polveri. Non manca nemmeno lo spazio per le tradizioni gastronomiche e per gli ingredienti locali. Infine, c’è Ciro Vestita, che aiuta il pubblico a trarre il meglio da ciò che offre la natura.

Marcello Masi ospita Massimiliano Ossini

Subito dopo la fine di Camper in viaggio, dal 4 all’8 settembre su Rai 1 torna Camper, versione in studio condotta da Marcello Masi. Tra gli ospiti delle puntate spiccano la giornalista Ilaria Grillini e il conduttore Massimiliano Ossini, presto di nuovo in onda con Unomattina.

Nella settimana dal 4 all’8 settembre di Camper sono protagonisti gli inviati. Monica Caradonna assapora i ravioli di pesce di Camogli, il baccalà di Livorno e il cioccolato di Castagna. Maria Onori e Valentina Caruso scoprono alcuni tesori archeologici come la Gipsoteca Museo Canova. Elisa Silvestrin, invece, effettua un tour tra le più belle spiagge del Veneto, tra cui Caorle e Jesolo.

Lorenzo Branchetti, a Camper, mostra i borghi più belli del nostro paese, compresi quelli di Isnello, Salemi e Montagnana. Annalisa Baldi racconta le feste di paese e le sagre della Sardegna, da Santa Teresa di Gallura ad Oristano. Federico Gasparri, poi, percorre a piedi diversi sentieri, come quelli del Passo della Cisa e delle Cascate del Boite. Infine, Fabrizio Nonis dà consigli per preparare alla perfezione le costine marinate con pannocchie di burro e l’insolito Bbq sushi.