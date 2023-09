Conferenza stampa daytime Rai 2023, la diretta con il Direttore Angelo Mellone e i conduttori

Condividi su

A partire dalle ore 12:00 si è svolta la conferenza stampa di presentazione del daytime Rai 2023. A tal proposito, la data clou è l’11 settembre, quando iniziano gran parte degli show. All’incontro con la stampa presenzia il Direttore Daytime Angelo Mellone. Al suo fianco, di volta in volta, ci sono tutti i conduttori dei programmi.

Conferenza stampa daytime Rai 2023, le prime dichiarazioni del Direttore

Inizia la conferenza stampa di presentazione del daytime Rai 2023. Prende la parola il Direttore Angelo Mellone, che parte facendo i complimenti ai conduttori degli show estivi: “Stiamo chiudendo un’estate eccellente. Vogliamo rimanere accessi per tutta la stagione estiva e questo è un impegno che ci prendiamo per l’anno prossimo. Il nostro obiettivo è creare sempre più prodotti originali“.

Mellone presenta i palinsesti al via l’11 settembre: “Abbiamo il dovere di intrattenere, divertire ed educare. Accompagniamo gli italiani per tutto il giorno, sette giorni su sette. L’insieme dell’offerta che abbiamo costruito è l’unione di tanti elementi. Intratteniamo con i codici del servizio pubblico: non scadiamo mai nella tv spazzatura. Raccontiamo, inoltre, l’Italia agli italiani. Per tale motivo ci sono vari programmi con protagonista il territorio. Vogliamo rendere identitarie le reti: Rai 1 è il canale dell’intrattenimento nazional popolare, Rai 2 è quello dei generi magari diversi dalla tradizione della TV di Stato e Rai 3 è quello della cultura”.

I palinsesti di Rai 1

Il Direttore Angelo Mellone, nella conferenza stampa del daytime Rai 2023, passa in rassegna i vari show della programmazione. Si parte da Rai 1: “Iniziamo con Unomattina di Ossini e Ferolla. Segue Storie Italiane di Eleonora Daniele, che quest’anno racconta le fragilità e le debolezze. A mezzogiorno torna l’imperatrice Antonella Clerici con È sempre mezzogiorno. Alle 14:00, dopo il TG1, c’è Caterina Balivo con La volta buona. È la grande novità della stagione, si concentra sull’intrattenimento. Abbiamo pensato fosse necessario uno show del genere, vista l’offerta presente nella stessa fascia oraria su Rai 2 e Rai 3. Nel pomeriggio c’è La Vita in Diretta con Alberto Matano, in onda anche il sabato sino al 7 ottobre. Infine, abbiamo allungato Reazione a Catena. Sono sicuro che crescerà nel periodo invernale, perché coniuga il game ai codici del servizio pubblico. Da gennaio arriva L’Eredità con Pino Insegno“.

Spazio al feriale di Rai 1: “A Unomattina in Famiglia c’è Beppe Convertini con Monica Setta e Ingrid Muccitelli. Seguono le tante variazioni delle Linee, che sfociano in Linea Verde Life, condotto da Elisa Isoardi e Monica Caradonna. Nel pomeriggio, dopo TG1, ci sono due novità. La prima è Linea Blu Discovery con Fabio Gallo e Giulia Capocchi, dedicato al mondo della pesca. La seconda è uno speciale Linea Verde Vespucci, che raccontano in stile reality i cadetti a bordo dell’imbarcazione. In seguito confermati Linea Bianca e ItaliaSì, al via il 14 ottobre. Nella domenica, a mezzogiorno, Peppone, Margherita Granbassi e Livio Beshir guidano Linea Verde. Dal 17 settembre, infine, ci sono Domenica In e Da noi a ruota libera con Mara Venier e Francesca Fialdini”.

Conferenza stampa daytime Rai 2023, le altre reti della TV di Stato

Angelo Mellone, nella conferenza stampa daytime Rai 2023, prosegue con le altre reti della TV di Stato. Per Rai 2: “Tornano E viva il videobox, Radio 2 social club e I Fatti Vostri dal 18 settembre. Qui la novità è che al fianco di Anna Falchi ci sono Flora Canto e Tiberio Timperi. Il pomeriggio, dall’11 settembre, c’è BellaMa. Pierluigi Diaco usa con grande eleganza il linguaggio e ha fatto un ottimo prodotto. Dopo c’è Rai Radio 2 Happy Family con i Gemelli di Guidoni ed Ema Stokholma”.

Ci si sposta ai giorni feriali di Rai 2: “Abbiamo tante novità: tra loro Saranno cuochi con Ema Stokholma, Pizza Doc di Tinto e Carolina Rey e Cook 40, con la conduzione di Flavio Montrucchio. Una scommessa è Mi presento ai tuoi, dating show di Lorena Bianchetti incentrato sulla famiglia contemporanea. Seguono Top tutto quanto fa tendenza e Dreams Road. La domenica confermatissimo Citofonare Rai 2 con Simona Ventura e Paola Perego. Nel pomeriggio accogliamo Paesi che vai e Origini con Valentina Caruso e Francesca Gasparri, che realizzano una sorta di viaggio archeologico in Italia“.

La conferenza stampa daytime Rai 2023 è arricchita dall’offerta di Rai 3: “Dal 3 ottobre c’è Il palio di Italia con Angela Rafanelli, nel quale si sfidano i paesi italiani con i giochi di strada. Inoltre, Maurizio De Giovanni guida Per un pugno di libri. Dal 15 gennaio 2024 arriva Marcello Masi con La seconda vita. Il 15 ottobre, Federica De Denaro racconta la vita di grandi personaggi con Ribelli. Il 7 ottobre riaccogliamo Massimo Bernardini e la squadra di TV Talk. Infine, Federico Quaranta con Il Provinciale sbarca in prima serata”.

Le domande dei giornalisti

La conferenza stampa daytime Rai 2023 va avanti con le domande dei giornalisti. La prima è per Pierluigi Diaco sulla novità della rubrica BellaRai inserita all’interno di BellaMa. Il conduttore: “Ho un privilegio: ho in studio ragazzi giovani, che non hanno mai visto molti documenti importanti della storia della TV di Stato. BellaRai parte il 21 settembre ed occupa l’intera puntata del giovedì, sino a maggio. Il primo ospite di BellaMa è Rocco Siffredi, con il quale parliamo di educazione sessuale“. Mellone, su richiesta, parla de La Zampata: “È un programma molto originale, condotto da un cane. È una specie di sitcom”.

Domanda di Marida Caterini sul cambio di collocazione di Paesi che vai. Il Direttore: “Lo spazio di Rai 2 del pomeriggio tra le 14:00 e le 16:00 è alternativo a quello delle altre reti della TV di Stato. Per quanto mi riguarda, il cambio di rete è una promozione per lo show di Livio Leonardi”. Sugli obiettivi negli ascolti de La volta buona, Mellone chiarisce: “Puntiamo sulla qualità. Non c’è pressione in merito agli ascolti. Tentiamo, infatti, di fare il miglior programma possibile. Abbiamo grande fiducia in Caterina Balivo e nella sua squadra“. Alberto Matano sugli appuntamenti del sabato de La Vita in Diretta: “Saremo un po’ più leggeri rispetto alle puntate della settimana“.

Pino Insegno, nella conferenza stampa del daytime Rai 2023, parla de L’Eredità: “Ho sempre dovuto combattere nella mia vita. Per anni mi sono cimentato nel game e, con il tempo, sono riuscito a prendere le giuste misure”. Caterina Balivo presenta il suo show: “Abbiamo un divano a ferro di cavallo dove poter discutere con gentilezza”.