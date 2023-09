Uomini e Donne 2023, il dating show torna l’11 settembre: registrazioni, tronisti, opinionisti

Condividi su

Sabato 9 e domenica 10 settembre, dalle 16:30 su Canale 5, è in programma un doppio appuntamento con Verissimo. Il talk, che torna in onda dopo la pausa estiva, è condotto, ancora una volta, da Silvia Toffanin. È possibile seguire lo show anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

Verissimo 9 10 settembre, Myrta Merlino

A Verissimo di sabato 9 settembre è accolta Myrta Merlino. L’arrivo della conduttrice sul Biscione è stato uno dei temi di cui si è più discusso in questa estate. La giornalista, per anni al timone del programma di politica L’Aria che tira su La7, nella scorsa primavera ha ufficializzato l’addio dall’emittente di Urbano Cairo.

Poche settimane dopo, Mediaset ha deciso di affidarle la conduzione di Pomeriggio Cinque, nel frattempo rimasto senza presentatrice dopo l’allontanamento di Barbara D’Urso.

Merlino, come racconta Verissimo del 9 settembre, ha iniziato la stagione lunedì 4 settembre. Nella prima settimana di messa in onda ha ottenuto buoni dati di ascolto, anche grazie alla scelta di cominciare una settimana prima rispetto al competitor diretto La Vita in Diretta.

Gli altri ospiti del sabato

A Verissimo del 9 settembre è intervistato Gianmarco Tamberi. L’atleta, dopo la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo, nelle scorse settimane ha vinto il titolo di campione del mondo nel salto in alto. La Toffanin, in seguito, ha un faccia a faccia con l’attrice Rosa Diletta Rossi. A lei spetta il compito di presentare la fiction Maria Corleone, in partenza mercoledì 13 settembre, nel prime time di Canale 5.

Con Virginia Mihajlovic è ricordato il papà Sinisa e sono mostrate le immagini del recente matrimonio con Alessandro Vogliacco. Infine, a poche ore dall’entrata nella Casa del Grande Fratello, sono raccolte le dichiarazioni dell’attrice Grecia Colmenares.

Verissimo 9 10 settembre, le interviste della domenica

Durante Verissimo di domenica 10 settembre, Silvia Toffanin accoglie Massimo Ranieri. Il cantante è il protagonista della serie La voce che hai dentro, che parte sulla rete ammiraglia del Biscione il 14 settembre. Per parlare del già citato Grande Fratello sono in studio il conduttore Alfonso Signorini e l’opinionista Cesara Buonamici, al debutto in tale ruolo. Toffanin, inoltre, ha un faccia a faccia con il marciatore Alex Schwazer, tra i concorrenti del reality.

Nel lungo elenco di ospiti di Verissimo del 10 settembre figura Sonia Bruganelli. Quest’ultima appare per la prima volta in televisione dopo il divorzio da Paolo Bonolis. Infine, partecipa il ballerino Raimondo Todaro, riconfermato per il terzo anno consecutivo come professore di Amici di Maria De Filippi.