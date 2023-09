La volta buona, la diretta dell’11 settembre: la recensione dell’esordio di Caterina Balivo

Condividi su

Lunedì 11 settembre, dalle 14:05 su Rai 1, debutta La volta buona, nuovo programma condotto da Caterina Balivo. La conduttrice guida uno show incentrato sull’intrattenimento e sulle storie personali. In ogni appuntamento, Balivo intervista un vip: il primo è Tullio Solenghi. Nella diretta, inoltre, ci sono vari giochi, dedicati al pubblico in studio e a quello a casa.

La volta buona 11 settembre, il collegamento con il TG1

Caterina Balivo lancia La volta buona dell’11 settembre con un breve collegamento all’interno del TG1. La conduttrice, in seguito, inizia con l’anteprima, dove lancia gli ospiti dell’appuntamento: Tullio Solenghi ed Alessandro Tersigni. La sigla è Non litighiamo più di Rocco Hunt. Balivo: “Sono contenta di essere ancora qui. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. La trasmissione racconta le scelte che cambiano la vita. Affianco a me c’è un gruppo di lavoro che non amo, e loro non ameranno me“. Se le premesse sono queste…

Si parte con un servizio di Rosanna Cacio sulla Mostra del Cinema di Venezia. Balivo, dopo il filmato, commenta la rassegna con alcuni opinionisti, che saranno amici fissi dello show: Enzo Miccio, Tiziana Rocca, Manuela Ravasaio ed Elisa D’Ospina. Ci sono problemi di audio. Gli applausi del pubblico coprono completamente le voci di conduttrice e ospiti. Sono commentati gli outfit, poi interviene Umberto Broccoli, che racconta l’amore tra Maria Callas e Aristotele Onassis. Primo spazio per Fabrizio D’Alessio, che cura le pagine social. Insomma: per ora è un mix tra Vieni da me e Oggi è un altro giorno.

La volta buona dell’11 settembre procede con l’intervista a Tullio Solenghi. Inevitabili, durante il faccia a faccia, i riferimenti al trio, con belli filmati d’epoca. Balivo guida la chiacchierata tramite un gioco: l’ospite di turno riceve due carte, che rappresentano altrettanti momenti di svolta delle loro vite. Il vip seleziona una delle due, triturando quella non selezionata.