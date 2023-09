Fake Show Diffidate dalle imitazioni, ospiti del 25 settembre: ci sono Fabio Caressa e Alessandro Borghese

Condividi su

Domenica 24 settembre in prima serata su Rai 2, alle ore 21:20, va in onda la prima puntata dell’ottava stagione del docu-reality Il Collegio. L’anno in cui gli studenti dovranno impegnarsi è il 2001, molto più vicino a noi di tutte le passate edizioni.

Il Collegio 8 – anticipazioni

La stagione attuale presenta parecchie novità. Innanzitutto la voce narrante è di Stefano De Martino che sostituisce Nino Frassica, il quale aveva preso il testimone da Giancarlo Magalli.

Anche l’edificio dove studieranno è nuovo: si tratta del collegio San Francesco a Lodi in Lombardia. Il percorso degli studenti si articola anche in una competizione alla fine della quale il migliore otterrà una borsa di studio per un periodo di formazione in un prestigioso college degli Stati Uniti.

Il vincitore dovrà avere anche i crediti individuali superiori. Infatti i collegiali si metteranno alla prova in attività di gruppo che possano contribuire alla loro formazione.

Il Collegio 8 – i vip

Un’altra novità è rappresentata dalle master class con professori speciali, che comprendono personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. Vedremo ad esempio il cantautore Leo Gassman che darà una lezione di canto e Joe Bastianich che cercherà di parlare in inglese agli studenti.

Ci sarà anche l’attore di Mare fuori Antonio Orefice che darà ai ragazzi i consigli migliori per mettere su una rappresentazione teatrale. Inoltre a Raimondo Todaro è affidato l’incarico di dare lezioni di danza latino-americana.

Il 2001 è l’anno in cui ci fu l’attentato alle Torri Gemelle. Non solo ma la Roma vinse il suo terzo scudetto, Totti entrò definitivamente nella storia del calcio italiano, a Sanremo vinse una giovanissima Elisa e Fiorello cominciò ad impazzare di nuovo in tv con il suo ultimo show.

I professori

Oltre al Preside Paolo Bosisio e allo storico Professor Andrea Maggi si registra il ritorno dell’amata professoressa di matematica e scienze Maria Rosa Petolicchio, ma anche quello di Annamaria Petolicchio di storia e geografia; Alessandro Carnevale insegna arte, e David Wayne Callahan dà lezioni di inglese.

Tra le new entry invece: l’insegnante di cinese Sha Zhu, il direttore artistico Pietro Pignatelli; l’insegnante di educazione fisica Laura Serena e quella di spagnolo Patricia Mabel Saconi.

Il Collegio 8 – gli studenti

Marta Battaglia 15, Resuttano (CL); Alessia Berchicci 14, Montesarchio (BN); Flavio Bertuzzi 15 Riccione (RN); Giorgia Ceccarelli 16, Pisa; Anita Pia Costanzo 14, Succivo (CE); Cecilia D’Ammassa 15, Aquino (FR); Helena Del Pozzo 17, Messina; Enrico Di Clemente 17, Carpi (MO); Luca Galise 17, Cava de’ Tirreni (SA); Anna Garau 15, Tonara (NU); Rocco Ryan Greco 15, Gela (CL); Guglielmo Grosso 14, Napoli; Carmelina Iannoni 14, Roma; Ilary Iolli 15, Cassino (FR); Mahdi Khouya 17, Vienne – Francia; Daniele Marrone 16, Cagnano Amiterno (AQ); Diego Natale 16, Grosseto; Denise Pagani 15, Costeggiola (VR); Christopher Parolin 16, Bassano del Grappa; Giuseppe Puppio 17, Cosenza; Anna Rita Santeramo 16, Barletta (BAT); Frida Schiavi 16, Brembate di Sopra (BG); Mirko Stellato 17, Sant’Angelo in Formis (CE).