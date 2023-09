Imma Tataranni Sostituto procuratore, puntata Lontano dagli occhi: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Italia 1, nella prima serata di domenica 24 settembre, propone gli episodi Crypto Wars e Lo specchio nero di FBI Most Wanted. La serie, come sempre, è trasmessa anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

FBI Most Wanted Crypto Wars, regista e dove è girata

FBI Most Wanted, nato da una idea di Rene Balcer, è una produzione originale della CBS Studios e Universal Television. La serie, come intuibile già dal nome, è il primo spin off mai realizzato del telefilm FBI.

I registi che hanno lavorato alle puntate Crypto Wars e Lo specchio nero sono Peter Stebbings e Ken Girotti. La sceneggiatura, invece, è scritta da Richard Sweren e David Hudgins. Il quarto capitolo del titolo, girato per la maggior parte a New York, è composto da ventidue appuntamenti inediti. Questi, a loro volta, hanno una durata di circa 50 minuti ciascuno. Italia 1 ne trasmette due alla settimana, nel prime time della domenica. Il finale di stagione, salvo cambiamenti di palinsesto, è trasmesso il prossimo 29 ottobre.

FBI Most Wanted Crypto Wars, la trama

Nel corso di Crypto Wars di FBI Most Wanted, i protagonisti lavorano in Ohio. Qui, infatti, si è verificata una forte esplosione all’interno di una centrale energetica. Le indagini effettuate sul luogo della deflagrazione svelano che l’evento è doloso. L’esplosione, durante FBI Most Wanted, è rivendicata da un gruppo di attivisti, che minaccia di compiere nuovi sabotaggi ad infrastrutture chiave dello Stato.

Presto, però, l’intera vicenda si aggrava. Qualcuno ha aggredito e rapito un importante imprenditore tecnologico. Il lavoro delle forze dell’ordine è più complesso del previsto. Una svolta potrebbe arrivare grazie a Dante, il figlio di Solinder affetto da autismo.

Lo specchio nero, la trama

Italia 1, il 24 settembre, oltre a Crypto Wars trasmette anche l’episodio Lo specchio nero di FBI Most Wanted. In esso, Remy e gli altri agenti lavorano per rintracciare due adolescenti. I loro nomi Luke Spottiswood e Chloe LeBlanc. I protagonisti risalgono all’identità del rapitore: è il reverendo Jacob Veritek, che si è fatto aiutare nell’azione criminale dal fratello Rudolph. Quest’ultimo esercita abusivamente l’arte medica nel dark web.

FBI Most Wanted Crypto Wars, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante le due puntate di FBI Most Wanted in onda su Italia 1 nella prima serata di domenica 24 settembre.

Roxy Sternberg : Sheryll Barnes;

Keisha Castle-Hughes : Hana Gibson;

Alexa Davalos : Kristin Gaines;

Dylan McDermott : Remy Scott;

Edwin Hodge: Ray Cannon.