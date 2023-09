X Factor, la diretta della terza puntata: continuano le audizioni

Condividi su

Amadeus, mercoledì 27 settembre, torna ad accende l’Arena di Verona per la seconda puntata di Arena Suzuki. Il programma musicale, in onda nel prime time di Rai 1, intende omaggiare la grande musica italiana ed internazionale degli ultimi decenni.

Arena Suzuki 27 settembre, al fianco del conduttore c’è il dj Massimo Albertini

Durante Arena Suzuki del 27 settembre, il conduttore accoglie sul palco gli artisti più emblematici degli anni ‘60, ‘70, ‘80, 90’ e 2000. Una serata all’insegna della spensieratezza, dunque, nella quale Amadeus è accompagnato dal dj Massimo Albertini, già nel cast delle scorse edizioni.

Questa stagione di Arena Suzuki è prodotta per la Rai da Arcobaleno Tre ed è formata da tre appuntamenti. La prima è andata in onda sabato 23 settembre e ha convinto 2,4 milioni di persone, con una share del 16,3%. L’ultima puntata dell’edizione è prevista per mercoledì 4 ottobre.

Orietta Berti e Amedeo Minghi con Mietta

Ad Arena Suzuki del 27 settembre ci sono molti artisti italiani. In primis presenziano i Jalisse, ovvero Fabio Ricci ed Alessandra Drusian, che intonano Fiumi di parole, canzone vincitrice del Festival di Sanremo nel 1997. Attesa Orietta Berti con Quando l’amore diventa poesia e l’intramontabile Finché la barca va.

Si continua a cantare, durante Arena Suzuki del 27 settembre, con Lorella Cuccarini. L’attuale professoressa di Amici di Maria De Filippi intrattiene l’Arena di Verona con La notte vola, pubblicata nel 1989. Amedeo Minghi, inoltre, si esibisce con 1950 e, a sorpresa, torna a duettare con Mietta. Insieme eseguono Vattene amore, con cui sono saliti sul palco dell’Ariston nel 1990. La stessa Mietta dà la possibilità al pubblico di riascoltare Angeli noi. Infine, Alexia è protagonista di un medley di Hu la la la, Happy, Dimmi come e Summer is crazy.

Arena Suzuki 27 settembre, il ritorno dei Blue

Nel corso di Arena Suzuki del 27 settembre, però, è proposto un focus sulla musica internazionale. A tal proposito ci sono i Kool & The Gang, gruppo statunitense simbolo del mitico Studio 54, nonché autori di hit come Fresh e Celebration. Atteso Jimmy Bo Horne con Dance across the floor e Gimme some, oltre ad Ice Mc in Think about the way e It’s a rain day.

Sono coinvolti Gala con Freed from desire e Laid Back in Sunshine Reggae. Ma, ancora, Amadeus presenta Whigfield e la loro Saturday night. Grazie ad Arena Suzuki tornano in Italia i Blue, che hanno portato al successo brani del calibro di One love ed A chi mi dice. Il gran finale dell’appuntamento è con Haiducii e Dragostea Din Tei.