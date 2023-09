Splendida Cornice, Geppi Cucciare il 28 settembre inaugura la seconda stagione con Luciano Ligabue

Condividi su

Rai 3, giovedì 28 settembre, ospita dalle 21:25 la prima puntata della seconda stagione di Splendida Cornice. L’irriverente show, condotto da Geppi Cucciari, è in onda anche in streaming e on demand su Rai Play.

Splendida Cornice 28 settembre, i competenti

Splendida Cornice è una produzione originale di Rai Cultura e ITV Movie, società appartenente al gruppo di Banijay Italia. Cucciari, oltre ad essere la conduttrice, è anche l’ideatrice del format, in compagnia di Luca Bottura. La regia, invece, è a cura di Alessandro Renna.

Anche nella seconda stagione al via il 28 settembre, Splendida Cornice ha l’ambizioso obiettivo di coniugare il mondo dell’intrattenimento alla cultura. In tal senso, è fondamentale la presenza dei cosiddetti competenti.

Essi sono universitari di grande esperienza, che hanno scelto di partecipare al programma, rispondendo di volta in volta ai più disparati quesiti. Gli esperti della prima puntata sono il linguista Giuseppe Antonelli e la prima ingegnere aero-spaziale italiana Amalia Ercoli Finzi.

Fondamentale il pubblico in studio

Nel corso di Splendida Cornice del 28 settembre torna Andrea Maggi, storico docente ne Il Collegio. A lui, nello show di Rai 3, spetta il compito di intervenire ogni qualvolta sente degli errori in italiano. Ad intervallare i vari spazi c’è la band di Nicola Ballo Balestri, storico pianista di Cesare Cremonini.

In studio, insieme alla conduttrice, c’è un pubblico formato da 120 persone. Queste, a loro volta, sono scelte in modo tale da rappresentare un campione quanto più fedele della popolazione italiana. Di appuntamento in appuntamento, hanno la possibilità di fare quesiti e di fornire le loro opinioni sui più disparati temi.

Nella seconda stagione di Splendida Cornice, un maldestro inviato gira per l’Italia e cerca di convincere i passanti ad interpretare i protagonisti di cronaca, spettacolo e politica. Alessandro Arcodia effettua incursioni all’interno di eventi culturali, mentre è inaugurato lo spazio Tre presentazioni, un talk show finalizzato alla sola promozione dei libri.

Splendida Cornice 28 settembre, gli ospiti

Tra gli ospiti di Splendida Cornice del 28 settembre c’è Luciano Ligabue, tra i cantautori più amati del nostro paese. L’autore di Certe notti, Urlando contro il cielo e Cosa vuoi che sia presenta, nella trasmissione, l’album Dedicato a noi. Cucciare dialoga con l’attore Francesco Montanari e Remo Anzovino, noto compositore e pianista.

A loro si aggiungono il giornalista e critico letterario Piero Dorfles e la conduttrice spagnola Lorena Berdun, divulgatrice della libertà sessuale. Infine, a Splendida Cornice del 28 settembre spazio al Cirque de Soleil, il tour in Italia con lo show Ovo.