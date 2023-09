Tutti giocano a Reazione a Catena, il 30 settembre su Rai 1 lo speciale prima serata: concorrenti e squadre

Condividi su

Massimo Gramellini, sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre, conduce su La7 due nuove puntate di In altre parole. Entrambi gli appuntamenti sono visibili anche in diretta streaming e on demand sul sito dell’emittente.

In altre parole 30 settembre 1° ottobre, le rubriche

Massimo Gramellini, nell’esperienza di In altre parole, è supportato da un folto cast di ospiti fissi. In primis Alessandra Sardoni, giornalista che cura la rubrica Che anno è?. Atteso il cantante Roberto Vecchioni e con la cronista Cecilia Sala, che con i suoi racconti apre delle finestre dal mondo.

Durante In altre parole del 30 settembre e del 1° ottobre è coinvolto ancora una volta il critico d’arte Jacopo Veneziani, che esce dallo studio e mostra luoghi nascosti e affascinanti. In questa settimana si trova al Vittoriale, in un’ala privata della grande dimora di Gabriele D’Annunzio.

Spazio a Laura Bonasera, che da Lampedusa racconta l’emozionante storia di Vito Fiorino. Quest’ultimo. per un caso fortuito, è riuscito a salvare la vita di 47 persone, rimaste coinvolte in un naufragio. Torna, infine, il giovane creator digitale Andrea Nuzzo, che approfondisce il caso della pubblicità che spaccato l’opinione pubblica.

Gli ospiti del sabato

Nel corso di In altre parole di sabato 30 settembre c’è l’attore Lino Guanciale. L’interprete, che in carriera ha lavorato a titoli come Sopravvissuti, Il commissario Ricciardi, La porta rossa e L’allieva, presenta Un’estate fa. La serie esordisce il 6 ottobre su Sky Atlantic ed è composta da otto puntate. Presente la giornalista Marianna Aprile, che tutti i giorni, durante l’estate, ha informato i telespettatori di La7 con il programma di approfondimento politico In Onda.

Massimo Gramellini, a In altre parole del 30 settembre, dialoga con l’attore Giacomo Poretti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. L’interprete, con l’occasione, presenta Un allegro sconcerto, pubblicato da La nave di Teseo il 29 agosto scorso. Infine, nell’appuntamento c’è la saggista e linguista Vera Gheno.

In altre parole 30 settembre 1° ottobre, gli ospiti

Nel corso di In altre parole di domenica 1° ottobre, Gramellini e Roberto Vecchioni approfondiscono il tema del merito. Per discuterne c’è Luca Ricolfi, autore del libro La rivoluzione del merito.

Presente, durante In altre parole del 1° ottobre, Emma Ruzon, studentessa di Lettere Moderne a Padova e membro dell’associazione Studenti per UDU. Ad alimentare la discussione torna Jacopo Veneziani, che realizza un approfondimento su alcuni pittori il cui merito non è stato riconosciuto subito ma solo con il passare del tempo.