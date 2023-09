SWAT puntate 30 settembre su Rai 2: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Rai 2, nella prima serata di sabato 30 settembre, propone le puntate Black Betty e Una brutta giornata di SWAT. La serie poliziesca, giunta alla sesta stagione, è in onda anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

SWAT Black Betty, regista e dove è girata

Black Betty e Una brutta giornata di SWAT sono una produzione originale di Perfect Storm Entertainment, CBS Television Studios e Sony Pictures Television. Gli ideatori sono Aaron Rahsaan Thomas e Shawn Ryan. La regia è a cura di Billy Gierhart, mentre la sceneggiatura è scritta da Sarah Alderson, Michael Gemballa e Kent Rotherham.

Il sesto capitolo della serie è composto da ventidue appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Rai 2 ne propone due alla settimana, nella giornata del sabato. La CBS, di recente, ha confermato il titolo per una settima ed ultima stagione, che dovrebbe arrivare negli Stati Uniti l’anno prossimo. Le riprese si sono svolte in California.

SWAT Black Betty, la trama

Nel corso di Black Betty di SWAT, i protagonisti sono chiamati per un intervento. Al loro ritorno, fanno un’amara scoperta. Qualcuno, infatti, ha rubato la Black Betty, ovvero l’auto corazzata in dotazione alla squadra.

L’FBI, con una vecchia conoscenza di Hondo, decide di aiutare i personaggi principali nell’indagine. Il sospetto, infatti, è che i malviventi intendano utilizzare il mezzo per compiere qualche atto criminale.

Intanto, durante Black Betty di SWAT, Hondo e Nichelle preparano nei minimi dettagli la festa del gender reveal, nella quale scoprono se avranno un maschio o una femmina.

Una brutta giornata, la trama

Rai 2, oltre a Black Betty, il 30 settembre propone anche la puntata di SWAT dal titolo Una brutta giornata. In essa, un pericoloso detenuto chiamato Alexei Roman riesce ad evadere dal carcere, dove l’uomo era rinchiuso per scontare una condanna per omicidio. I protagonisti avviano una caccia all’uomo e, in contemporanea, tentano di proteggere le persone che Roman aveva minacciato prima di finire in prigione.

Nel frattempo, nel dipartimento c’è un nuovo arrivato: si tratta di Miguel Alfaro, che in passato ha già lavorato con Street. Tra i due sembrano esserci dei conti ancora in sospeso, al punto che il protagonista esprime il disappunto per dover lavorare di nuovo con il poliziotto.

SWAT Black Betty, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso delle puntate di SWAT visibili sabato 30 settembre.

Shemar Moore : Daniel Harrelson;

Stephanie Sigman : Jessica Cortez;

Alex Russell : James Street;

Lina Esco : Christina Alonso;

Kenny Johnson : Dominique Luca;

Sean Maguire : Joe.