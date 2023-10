Grande Fratello, cos’è successo nella puntata del 2 ottobre: eliminato Marco, la storia di Giselda

Condividi su

Lunedì 2 ottobre, in prima serata su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Qui di seguito vi raccontiamo cosa è successo nell’appuntamento condotto da Alfonso Signorini con Rebecca Staffelli e Cesara Buonamici.

Grande Fratello 2 ottobre, la querelle tra Heidi e Massimiliano

Al Grande Fratello del 2 ottobre si è tornati ad affrontare la querelle tra Massimiliano Varrese ed Heidi. Quest’ultima, per volere di Signorini, è stata isolata all’interno della Super Led e ha chiarito i propri sentimenti per l’attore. La giovane, in tale contesto, ha affermato: “Provo grande simpatia, ma non quell’intensità che ha lui. Ad oggi non mi piace”. Varrese, dopo aver incassato tali parole, ha ricevuto una sorpresa da Valentina, ex compagna nonché mamma della piccola Mia.

Altro momento molto emozionante, nel Grande Fratello del 2 ottobre, è stato quello con protagonista Rosy. La chef, infatti, ha ripercorso la sua vita, a partire dalla difficile infanzia. Da ragazza ha avuto gravi problemi con il cibo, che ha usato come valvola di sfogo. Per questo, da adolescente si è recata in un centro per curare la bulimia e l’obesità. È riuscita a perdere oltre 60 kg grazie all’amore per i figli e per il secondo marito.

Giselda Torresan

Durante il Grande Fratello del 2 ottobre anche Giselda Torresan, tra le concorrenti più amate dell’edizione, ha potuto ripercorrere un fatto che ha segnato in maniera indelebile la sua vita. Secondo quanto ha testimoniato, ha avuto una relazione complessa, durata cinque anni: “Lui non mi amava, inventava delle scuse per non vedermi”. Il fidanzato, alla fine, l’avrebbe lasciata e questo ha causato in lei dei gravi problemi: “Sono finita in depressione e ho rischiato l’anoressia, arrivando a pesare solo 47 chili”.

Grande Fratello 2 ottobre, chi è eliminato

Nel Grande Fratello del 2 ottobre è stato comunicato l’esito del televoto. La più votata è Giselda, che ha incassato il 34% delle preferenze. Seguono Grecia e Valentina, rispettivamente ferme a quota 31% e 19%. L’eliminato, invece, è Marco, che ha raccolto esclusivamente il 16% dei voti.

In seguito, i concorrenti hanno svolto le nomination. Nel Grande Fratello del 2 ottobre, il conduttore ha annunciato la chiusura (momentanea) del Tugurio. Per questo, tutti i partecipanti devono convivere nella Casa. Gli immuni scelti dagli sfidanti sono Anita, Ciro, Paolo, Fiordaliso, Samira e Massimiliano. Cesara, invece, ha optato per salvare Rosy e Grecia. In nomination sono finiti Lorenzo, Letizia, Alex, Beatrice, Arnold, Giselda, Vittorio e Valentina. Non è prevista alcuna eliminazione.