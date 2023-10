Stasera in tv martedì 3 ottobre 2023 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 3 ottobre 2023. Su Rai2, il talk show Belve, con Francesca Fagnani. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Bianca Berlinguer, E’ sempre Cartabianca.

Stasera in tv martedì 3 ottobre 2023, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il telefilm Morgane – Detective geniale, con Audrey Fleurot. Due episodi anche stasera: “Reazioni pericolose”. Dopo aver trascorso una nuova notte insieme, Morgane (Audrey Fleurot) e Timothée vengono chiamati sulla scena di un crimine. La vittima, Adèle Mercier, è stata uccisa da un proiettile conficcato tra gli occhi; Morgane indaga sul suo passato. A seguire, “Il rasoio di Occam”.

Su Rai2, alle 21.20, il talk show Belve. Secondo dei cinque appuntamenti previsti in prima serata con Francesca Fagnani e le sue interviste graffianti e irriverenti. Tra le novità di questa edizione, la presenza fissa dell’imitatore napoletano Vincenzo De Lucia (già visto a “Stasera tutto è possibile”) proprio nei panni della conduttrice.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Speciale Petrolio. Anche il programma d’inchiesta ideato e condotto da Duilio Giammaria dedica un approfondimento al tema che sta monopolizzando l’attenzione dell’opinione pubblica e il dibattito politico: l’immigrazione. Il giornalista ripercorre l’escalation degli sbarchi sulle nostre coste e ne analizza e cause.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. La cronaca delle ultime settimane sembra un bollettino di guerra tra aggressioni, molestie sessuali, omicidi, incidenti stradali che costano la vita a pedoni e ciclisti. Che cosa sta succedendo? Anche di questo si parlerà stasera nella nuova puntata della trasmissione condotta da Bianca Berlinguer.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Champions League: Inter-Benfica. Esordio casalingo per i nerazzurri nella fase eliminatoria di Champions League. Allo Stadio Meazza gli uomini allenati da Simone Inzaghi, finalisti nella scorsa edizione, affrontano la formazione portoghese guidata da Roger Schmidt. Dello stesso raggruppamento fanno parte anche la Real Sociedad e il Salisburgo.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Al via l’attesa nuova stagione che vede il debutto di una nuova conduttrice, Veronica Gentili, per anni popolare volto dei talk di Rete 4. Al suo fianco ritroviamo il comico Max Angioni. La giornalista non si limiterà alla conduzione, ma sarà anche autrice di interviste, inchieste e reportage.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Personaggi di spicco della scena politica, economica e culturali sono di casa nello studio di Giovanni Floris. A stimolare la discussione sui temi di cui tutti stanno parlando sono i sondaggi realizzati da Nando Pagnoncelli.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Pechino Express. Si parte dal Borneo Malese per il 5° appuntamento e subito c’è la prima sfida: i concorrenti devono andare in una scuola e imparare 6 parole in lingua malese. Verranno poi interrogati da Enzo Miccio che valuterà chi passa il turno.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Primo appuntamento. Alla villa continuano gli appuntamenti al buio tra cuori solitari. Il barman Mauro e la maitre Barbara accolgono i single e forniscono un indizio sul tipo di persona che incontreranno a cena. Flavio Montrucchio commenta la serata.

I film di questa sera martedì 3 ottobre 2023

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2018, di Fede Alvarez, Millennium – Quello che non uccide, con Claire Foy. L’hacker Lisbeth viene chiamato da un programmatore americano per recuperare un software molto pericoloso. Le cose sembrano andare bene, ma ben presto…

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 1998, di Ken Loach, My name is Joe, con Peter Mullan. Joe, ex alcolista intenzionato a rifarsi una vita, si fidanza con Sarah, un’assistente sociale. Quando però l’uomo accetta un lavoretto “sporco”, la reazione di lei non si fa attendere.

Su Rai Movie, il film drammatico del 1950, di Pietro Germi, Il cammino della speranza, con Raf Vallone, Elena Varzi. Alcuni disoccupati siciliani tentano di emigrare clandestinamente in Francia. Ingannati da una guida vengono denunciati.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film thriller del 2012, di Marc Forster, World War Z, con Brad Pitt, Mireille Enos. Un’infezione improvvisa rende gli uomini simili a zombie. Gerry Lane, ex funzionario delle Nazioni Unite, torna in servizio per salvare la sua famiglia e isolare il terribile virus.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1969, di Henry Hathaway, Il “Grinta”, con John Wayne. Mattie, figlia di un allevatore, ingaggia il vecchio sceriffo Cogburn, detto “Il Grinta”, per catturare l’assassino di suo padre. A loro si unisce l’agente governativo LaBoeuf.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2011, di e con Leonardo Pieraccioni, Finalmente la felicità. Benedetto viene convocato dalla trasmissione tv “C’è posta per te”. Per lui c’è un messaggio di Luna, una modella brasiliana che afferma di essere la sua sorellastra.

Stasera in tv martedì 3 ottobre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Pablo Larrain, Spencer, con Kristen Stewart. Diana Spencer ha realizzato che il suo matrimonio con il Principe Carlo è ormai finito e deve prendere decisioni importanti. La storia è ambientata nei giorni delle vacanze di Natale trascorse a Sandringham.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2018, di Guillame Maidatchevsky, Ailo – Un’avventura tra i ghiacci. Lapponia. Il cucciolo di renna Ailo deve imparare giorno dopo giorno a sopravvivere allo stato brado, affrontando le sfide che la natura gli presenta durante il suo primo anno di vita.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film d’azione del 2012, di Asger Leth, 40 carati, con Sam Worthington. L’ex poliziotto Nick Cassidy, in prigione per un crimine che non ha commesso, riesce ad evadere. Poi, decide di salire in cima ad un grattacielo per attirare l’attenzione e proclamare la sua innocenza. Ma…