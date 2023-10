Grande Fratello, i top e i flop della puntata del 5 ottobre

Condividi su

Giovedì 5 ottobre, dalle ore 21:25 su Sky Uno e Now TV, è andata in onda la prima parte dei Bootcamp di X Factor 2023. In essa, i 48 concorrenti scelti nelle Audition sono suddivisi in quattro differenti squadre. Queste sono guidate dai giudici Fedez, Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Morgan. Ognuno degli esperti, nei Bootcamp, deve selezionare cinque artisti da mandare agli Home Visit. Il 5 ottobre, il pubblico assiste alle scelte di Fedez e Dargen.

X Factor 5 ottobre, inizia la diretta

Inizia la puntata del 5 ottobre di X Factor. Si parte con la definizione delle squadre: ogni giudice, a turno e con un meccanismo a catena, seleziona gli artisti da portare nella propria squadra. Questa è la grande novità dell’edizione 2023: per la prima volta nella storia del programma, infatti, sono i coach stessi a selezionare i talenti con cui lavorare.

I Bootcamp partono con il team Fedez. Rompe il ghiaccio Filippo Fatturini con Calma e sangue freddo di Luca Dirisio. Il giudice lo elimina. Prosegue Alice con Gli uomini non cambiano. Standing ovation del pubblico, che si è alzato in piedi già alla metà del brano: la giovane occupa la prima delle cinque sedie. The Sound of Silence è la scelta di Lorenzo, che riceve la standing ovation ma le critiche di Morgan. Per Fedez, però, merita un posto nella squadra. I Revenant propongono Me and you mama di Donald Glover, ma non convincono il rapper, che li elimina.

La puntata del 5 ottobre di X Factor va avanti con Sara, che alle audizioni ha stupito tutti con una esibizione in cui il canto si mischia all’arte della produzione musicale. Giulia canta Blue jeans di Lana Del Ray e si accomoda sulla penultima sedia. Tetto del mondo è il primo inedito della serata ed è presentato da Carmelo. Gran bella canzone, che merita il quinto ed ultimo posto in squadra. Da questo momento in poi, Fedez non ha più posto: se vuole qualche altro talento è costretto a mandare via uno dei cantanti già scelti.

Termina il Bootcamp di Fedez

Il Bootcamp di Fedez, a X Factor del 5 ottobre, va avanti con Alvaro che porta in scena Mia. La sua cover convince Fedez, che lo prende nella sua compagine a discapito di Carmelo. È la volta degli Astromare, che realizzano un mush up di Tutti frutti e Johnny B. Goode. Un duo di grandi talenti, con il pubblico che chiede addirittura il bis. Fedez non può far altro che dar loro una sedia, eliminando Alvaro. Il coach definisce Filippo Guidoboni “molto bravo“, ma non abbastanza da scalzare uno degli artisti già seduti.

Asia Leva mira ad essere l’unica rapper della squadra intonando Bang Bang, al quale ha aggiunto delle strofe da lei scritte. Anche lei è molto brava e Fedez le dà una sedia. Scatena, però, le ire del pubblico dopo aver eliminato Alice. Piovono fischi dagli spettatori nell’arena. La cantante, prima di lasciare il palco, prende il microfono e realizza un difficilissimo pezzo di rap in inglese, mandando in visibilio gli spettatori. Poi abbandona il palco, visibilmente stizzita.

Il giudice, seppur con difficoltà a causa del disappunto del pubblico, va avanti e chiama l’ultima sua artista: è Maria, che cerca di centrare gli Home Visit con America di Gianna Nannini. Fedez è in palese difficoltà, ma alla fine si convince a prenderla al posto degli Astromare. Scelta folle del rapper, che probabilmente ha mandato via due tra gli artisti più interessanti dell’edizione.

X Factor 5 ottobre, il Bootcamp di Dargen D’Amico

X Factor del 5 ottobre va avanti. Francesca Michielin esegue Un’estate fa, colonna sonora dell’omonima serie Sky Atlantic in partenza domani. In seguito, parte il Bootcamp di Dargen D’Amico. Il primo cantante è Andrea, che ha riscritto parte del testo di End of the road e che occupa la prima sedia. Sfida ardua per Fabio D’Errico, che propone una versione riarrangiata di Caruso di Lucio Dalla. Il cantante si commuove a metà esibizione, ma la sua performance ha tanti errori tecnici. Dargen gli dà la sedia, Fedez glissa: “Ora li fa sedere tutti, poi li manda via dopo“.

Ad X Factor del 5 ottobre c’è Diego, che fa ascoltare l’inedito Pioggia secca. Dargen lo elimina. La gara continua con Clelia, che si cimenta nella difficile prova di Con il nastro rosa di Lucio Battisti. Morgan la stronca definendola “dozzinale”, però D’Amico la fa sedere. In seguito sono eliminati i Collettivo, che hanno provato ad accedere agli Home Visit con Per dimenticare degli Zero Assoluto.

Il prossimo sul palco è Edoardo Brogi, che si siede con Radioactive. Manca solo una sedia, ma il livello della compagine è fino ad ora molto basso. Gli Stunt Pilots occupano l’ultimo posto libero del team, dopo aver portato sul palo una cover dei Red Hot Chili Peppers. Fabrizio fa ascoltare l’inedito Solo tu. Dargen lo prende al posto di Clelia.

Le ultime performance

La puntata del 5 ottobre di X Factor si avvia alla conclusione con Francesca, che tenta di accedere alla fase successiva con Dedicato di Loredana Bertè. Dargen, però, non la giudica sufficientemente pronta a continuare l’esperienza nello show. I terzultimi concorrenti sono Giovie&Micke con una versione molto intensa di Umbrella di Rihanna. Standing ovation degli spettatori, che chiedono a gran voce una sedia ma non sono accontentati da Dargen. I due giovani non la prendono bene e, una volta dietro le quinte, criticano il coach.

Alessandro Amazzini riscrive le strofe di Battisti e Mogol in Confusione, ma neanche lui convince D’Amico. Infine, Gaia realizza un mash up di Glimpse of us e Vedrai vedrai di Luigi Tenco. La giovane è molto brava, ma inspiegabilmente il giudice non la prende. Fischi per lui, che stando a quanto si è visto stasera ha costruito un team non proprio eccezionale. Termina qui X Factor del 5 ottobre.