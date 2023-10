Verissimo, gli ospiti del 7 e dell’8 ottobre: ci sono Lorella Cuccarini e Al Bano

Condividi su

Benedetta Parodi, venerdì 6 ottobre, conduce in prima serata su Real Time la quinta puntata di Bake Off 2023. Nel corso dell’appuntamento prosegue la competizione tra i dodici aspiranti pasticceri.

Bake Off Italia quinta puntata, i giudici

Bake Off 2023 è una produzione originale della Banijay Italia, che lo realizza per Warner Bros. Discovery. Alla conduzione è confermata, come detto, Benedetta Parodi, al timone della trasmissione per il decimo anno di fila.

Riconfermata in toto la giuria dello scorso anno, a partire da Ernst Knam, l’unico ad aver presenziato in tutte le puntate del programma. Al suo fianco c’è Damiano Carrara, alla sua sesta presenza nello show. Infine, per la seconda edizione di fila, c’è il pasticcere napoletano Tommaso Foglia.

A loro, durante la quinta puntata di Bake Off 2023, si aggiunge Clelia D’Onofrio. La scrittrice, in passato giurata della trasmissione, spiega l’origine di alcune grandi ricette della pasticceria tradizionale italiana.

La prima prova

Nella quinta puntata di Bake Off 2023, i telespettatori sono accompagnati dai giudici in un vero e proprio viaggio nel passato della pasticceria. Si parte, come sempre, con la prova creativa, ambientata negli anni ‘60. In essa, i concorrenti sono chiamati a proporre delle personali versioni dei profiteroles. Nonostante l’apparente semplicità, la sfida, in realtà, ha messo in difficoltà vari partecipanti.

Durante la quinta puntata di Bake Off 2023 si effettua un salto nel tempo di due decenni, passando agli anni ‘80. Grazie alla prova tecnica, infatti, i pasticceri devono realizzare degli aspic alla frutta. Il piatto, non molto conosciuto tra gli aspiranti pasticceri della trasmissione, ha al centro l’utilizzo della gelatina.

In tale manche, il grembiule blu Tommaso ha la possibilità di utilizzare il proprio vantaggio. Come sempre, i giudici effettuano gli assaggi al buio, cioè senza conoscere le identità dei pasticceri che gli hanno realizzati.

Bake Off 2023 quinta puntata, la prova a sorpresa

Infine, la quinta puntata di Bake Off del 2023 riporta gli sfidanti nell’epoca moderna. Tutti e dodici i concorrenti devono realizzare nella prova a sorpresa una torta che ritrae una o più emoji. La difficoltà principale sta nel fatto devono presentare ai tre giudici un dolce per circa una ventina di persone.

Infine, al termine di ogni manche Foglia, Knam e Carrara assegnano al migliore il grembiule blu. Tale riconoscimento è andato a Fabio. Dany, invece, è il peggiore della puntata e, dunque, l’eliminato.