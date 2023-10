Stasera in tv sabato 7 ottobre 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 1 ottobre 2023. Su Rai2, il reality Il collegio con la voce narrante di Stefano De Martino. Su Canale 5, il quiz con Gerry Scotti, Caduta Libera – I migliori.

Stasera in tv domenica 1 ottobre 2023, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Cuori 2, con Pilar Fogliati, Daniele Pecci. Due episodi: il primo s’intitola “Il mestiere di vivere”. Lo staff delle Molinette è radunato al cimitero e si stringe attorno a Delia (Pilar Fogliati), che ha perso il padre. Karen e Alberto, intanto, stanno per diventare genitori. Corvara torna a Torino pronto ad affrontare Mosca, nuovo primario. A seguire, “Più forte di tutto”. Alberto riceve una telefonata dal manicomio: Luisa ha avuto una crisi cardiaca, forse causata dagli elettroshock che avrebbero dovuto curarla. Durante un’esercitazione in obitorio Virginia conosce un misterioso inserviente con straordinarie abilità chirurgiche.

Su Rai2, alle 21.00, il reality Il collegio. I nuovi allievi dell’ottava edizione continuano a frequentare le lezioni dei professori che già conosciamo, ma quest’anno sono previste anche master class con celebrità. Tra loro Leo Gassmann (canto), Joe Bastianich (lingua inglese) e Raimondo Todaro (danza). Il narratore è Stefano De Martino.

Su Rai3, alle 21.20, il programma Il Provinciale. Nell’ultima puntata di questo breve ciclo in prima serata Federico Quaranta ci porta in Puglia. Come sempre scopriremo storie profondamente radicate nel passato del territorio (Leggende, fiabe e racconti), ma al tempo stesso capaci di fornire una bussola alla complessità del presente.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Se l’attualità politica ed economica fanno come sempre la parte del leone nell’approfondimento ideato e condotto da Paolo Del Debbio, non mancano però i riferimenti alla cronaca e al costume. Si parla così tra l’altro anche dei severi provvedimenti previsti dal nuovo codice della strada.

Su Canale 5, alle 21.20, il quiz Caduta Libera – I migliori. Continuano gli appuntamenti in prima serata con il quiz condotto da Gerry Scotti. In ogni puntata un campione del passato sfida due vip, due barzellettieri, due chef, due speaker radiofonici e due ex concorrenti però “senza portafoglio”. I due migliori sfidanti di ogni categoria si scontreranno nella finale.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con In onda. Per Giorgia Meloni non sono certo giorni tranquilli, in Italia e nei rapporti con l’Europa. Introdotti da Luca Telese e Marianna Aprile, i protagonisti del giornalismo, della politica e dell’economia si confrontano in studio.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Only Fun – Comico show. Continuano le repliche dello show comico condotto da Elettra Lamborghini e i PanPers. Rivediamo i monologhi di Dado, Gianluca De Angelis con Marta Zoboli, Alberto Farina, Ernesto Maria Ponte e Giuseppe Giacobazzi.

Su Real Time, alle 21.15, il reality Il Castello delle cerimonie. Donna Imma e Matteo continuano ad ospitare banchetti sempre più sfarzosi al Castello La Sonrisa. Questa volta è una nonna a voler organizzare per il 18° compleanno della nipotina Teresa una festa principesca e scintillante come il suo abito.

I film di questa sera domenica 1 ottobre 2023

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’avventura del 2013, di Brett Ratner, Hercules: il guerriero, con Dwayne Johnson. Il semidio Hercules vuole porre fine a una sanguinosa guerra e tornare a regnare sulla Tracia. Ma per realizzare il suo sogno dovrà affrontare mille pericoli e furfanti di ogni sorta.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2019, di Justin Baldoni, A un metro da te, con Cole Sprouse. Will e Stella, ricoverati per fibrosi cistica, s’innamorano a prima vista. Nonostante debbono stare a un metro di distanza l’uno dall’altra, i due sono determinati a trovare il modo per stare insieme.

Su Iris, alle 21.00, il film storico del 2004, di Oliver Stone, Alexander, con Colin Farrell, Angelina Jolie. Nel IV secolo a.C. Alessandro succede al padre sul trono di Macedonia. Sostenuto dalla madre Olimpiade, il giovane sogna di conquistare il mondo, dall’Egitto all’India.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1987, di Franco Amurri, Da grande, con Renato Pozzetto, Giulia Boschi. Marco, un bimbo di otto anni, ha un unico grande sogno: svegliarsi un mattino e ritrovarsi adulto. Il desiderio si avvera, ma le cose saranno più complicate del previsto.

Stasera in tv domenica 1 ottobre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di Jean-Jacques Annaud, Notre-Dame in fiamme, con Samuel Labarthe. Nel tardo pomeriggio del 15 aprile 2019, nella cattedrale di Notre-Dame, a Parigi, divampano le fiamme. Pompieri, polizia e altri servizi d’emergenza lottano per 24 ore per salvarla.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2022, di Ludovico Di Martino, I viaggiatori, con Matteo Schiavone, Fabrizio Gifuni. Max e i suoi amici sono alla ricerca del fratello di uno di loro, scomparso in circostanze poco chiare. Ma trovano un macchinario che li catapulta nel 1939, in piena epoca fascista, a Roma.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film spionaggio del 2002, di Phil Alden Robinson, Al vertice della tensione, con Ben Affleck. Jack, geniale analista della Cia, cerca di sventare un attacco terroristico. Un gruppo neonazista, infatti, è pronto a far esplodere un ordigno nucleare in uno stadio.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2000, di Anthony Waller, The Guilty – Il colpevole, con Bill Pullman. Il giudice federale Callum Crane si ubriaca e abusa della sua giovane segretaria. Quando la donna minaccia di denunciarlo, lui assolda un delinquente per ucciderla.