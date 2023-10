Pechino Express 2024, i concorrenti: ci sono Nancy Brilli, Fabio Caressa ed Antonella Fiordelisi

Condividi su

Sky, nella mattinata di sabato 7 ottobre, ha annunciato ufficialmente il cast di concorrenti di Pechino Express 2024. Il reality show è previsto nei primi mesi del prossimo anno, in onda come sempre su Sky Uno, Now TV e Sky Go.

Pechino Express 2024 cast, la Rotta del Dragone

L’emittente satellitare, in primis, ha svelato l’itinerario che il cast deve percorrere durante Pechino Express 2024. L’edizione ha il sottotitolo de la Rotta del Dragone ed è ambientata in Asia. Il viaggio parte dalle risaie presenti nel nord del Vietnam. Da qui si prosegue verso il Laos, Stato che conta oltre 7 milioni di abitanti. Infine, dopo un lungo trasferimento, lo show termina nello Sri Lanka, Paese insulare dell’Oceano Indiano posto al sud dell’India.

Come sempre, nel tragitto di Pechino Express del 2024 i concorrenti si sfidano in numerose prove, che danno al pubblico la possibilità di conoscere la cultura e lo stile di vita delle popolazioni visitate. Costantino Della Gherardesca torna ad essere il conduttore in solitaria del reality. Al suo fianco, dopo l’abbandono di Enzo Miccio, arriva Fru dei The Jackal, che ha il ruolo di inviato speciale.

Tra gli sfidanti Artem ed Antonio Orefice di Mare Fuori

Nel cast di Pechino Express del 2024 ci sono otto squadre. La prima è formata da Artem ed Antonio Orefice. I due sono amici e colleghi, essendo attori protagonisti di Mare Fuori, fiction della TV di Stato in onda da anni su Rai 2 e Rai Play.

Attesi i fratelli Massimiliano e Damiano Carrara. Quest’ultimo è noto al grande pubblico per essere un pasticcere professionista, giudice di Bake Off Italia.

Ma, ancora, nel cast di Pechino Express 2024 c’è il team composto da marito e moglie. Stiamo parlando del comico Paolo Cevoli, che nell’esperienza in Asia è accompagnato dalla consorte Elisabetta Garuffi. Ma, ancora, presenziano gli amici Nancy Brilli e Pierluigi Iorio.

La prima è una nota attrice, che ha recitato in titoli come Piccoli Equivoci. Il secondo è uno stimato regista, che ha lavorato a pellicole come A che servono gli uomini.

Pechino Express cast 2024, gli ultimi sfidanti

Nel cast di Pechino Express 2024 c’è il noto giornalista e telecronista sportivo Fabio Caressa, accompagnato dalla figlia Eleonora. Due le compagini tutte al femminile, composte da grandi amiche. La prima è formata da Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi (in passato concorrenti de L’Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip). La seconda, invece, è composta dall’ex velina Maddalena Corvaglia e dalla showgirl Barbara Petrillo. Infine, a Pechino Express 2024 sono accolti l’ex sciatore Kristian Ghedina e la pallavolista Francesca Piccinini.