Pubblicità Vodafone Wifi da te,il testimonial è ancora una volta Alessandro Cattelan: recensione e descrizione

Condividi su

Alessandro Cattelan, da qualche settimana, è il volto della pubblicità del Wifi da te di Vodafone. Per il conduttore Rai si tratta dell’ennesima esperienza da testimonial del noto gestore telefonico.

Pubblicità Vodafone Wifi da te, cos’è il servizio promosso

La campagna comunicativa di Vodafone, diffusa in televisione, radio e social, promuove il servizio chiamato Wifi da te. Con esso, è lanciato sul mercato il modem FWA, che si installa da solo, senza l’intervento di alcun tecnico.

Il claim, recitato da Alessandro Cattelan sul finire del promo, è “da te, da me, da tutti”. Inoltre, è c’è la frase simbolo “Vodafone, insieme possiamo”, che da tempo accompagna ogni comunicazione dell’azienda.

La descrizione

La campagna comunicativa di Vodafone per promuovere il Wifi da te si articola in tre distinte pubblicità. La prima ha una durata di circa 15 secondi ed utilizza esclusivamente le voci. Da una parte c’è quella di Alessandro Cattelan, che urla per informare Bruno di aver montano il Wifi da te. L’interlocutore, a sua volta, gioca con il nome del servizio e chiede al conduttore per chi ha installato il modem. Il tutto si svolge con un’unica inquadratura, che riprende dall’alto un borgo.

Nel secondo promo, Cattelan appare finalmente in video. Affacciato ad una finestra, chiede lumi ad alcuni passanti per sapere se hanno già montato il Wifi da te in luoghi dove solitamente non c’è copertura, come il mare, il lago e la montagna.

Infine, nella terza ed ultima pubblicità di Vodafone Wifi da te, Alessandro Cattelan accompagna un giovane a trovare suo nonno, che vive in un paese non coperto dalla fibra. Nonostante ciò, grazie al prodotto del gestore telefonico, l’abitazione riesce a connettersi ad internet, permettendo al nipote di suonare in videochiamata insieme ad altri ragazzi e al nonno. Ad accompagnare le tre produzioni c’è la medesima sigla, ovvero Any Given Day dei Planet Funk.

Vodafone Wifi da te, la recensione

Vodafone, con le pubblicità Wifi da te, sottolinea i vantaggi che i clienti potrebbero avere grazie al nuovo servizio. In primis la possibilità di creare una connessione stabile, capace di mettere in relazione le persone ed annullare le distanze fisiche. Tale aspetto è esaltato soprattutto nel terzo filmato, nel quale il nuovo modem permette a una band di fare le prove in collegamento da remoto.

Inoltre, altro elemento su cui si pone l’attenzione è il vantaggio di avere un prodotto capace di garantire la connessione anche nei posti dove, solitamente, è più complicato navigare. È il caso, ad esempio, del borgo dove vive il nonno del terzo spot.

Una strategia comunicativa di questo genere è senz’altro efficace, soprattutto per attrarre i nuovi possibili clienti. D’altronde, con le pubblicità del Wifi da te, Vodafone non racconta solo i propri punti a favore, ma dà al pubblico la dimostrazione pratica dei benefici che promette. Il risultato permette al marchio di avere più credibilità, grazie soprattutto a delle produzioni chiare e non banali.