Le Iene, gli ospiti e i servizi del 10 ottobre: c’è Alfa, servizio sui medici italiani nei Paesi Arabi

Condividi su

Italia 1, martedì 10 ottobre, trasmette la seconda puntata della stagione de Le Iene. Il programma, curato da Davide Parenti, è condotto da Veronica Gentili. Con lei ci sono i comici Eleazaro Rossi, Nathan Kiboba e Max Angioni.

Le Iene 10 ottobre, i medici italiani nei Paesi Arabi

Durante Le Iene del 10 ottobre, Gaetano Pecoraro è l’autore di un reportage dai Paesi Arabi. Qui, da qualche anno a questa parte, è in costante aumento il numero dei medici italiani in servizio. Dopo aver concluso la preparazione accademica nel nostro paese, i dottori lasciano l’Italia. Lo show incontra alcuni di questi professionisti, che raccontano i motivi che li spingono a prendere tali decisioni.

Luigi Pelazza, nel corso de Le Iene del 10 ottobre, affronta il tema del narcotraffico a Napoli. L’inviato, presso la città partenopea, ha documentato quello che sembra essere a tutti gli effetti un tentativo di acquistare grandi quantità di droga da parte di due ex pregiudicati.

Veronica Ruggeri incontra Maria Sofia Federico

A Le Iene del 10 ottobre, Veronica Ruggeri incontra Maria Sofia Federico. Quest’ultima, dopo aver compiuto i 18 anni di età, ha deciso di lasciare gli studi e approdare nel mondo dell’hard attraverso l’accademia di Rocco Siffredi. Sin da subito ci sono state varie polemiche, con il padre che ha rilasciato varie dichiarazioni pubbliche per esprimere il proprio disappunto. Ruggieri, durante la prossima puntata, fa parlare la giovane con alcune ex sex worker, ovvero Eva Henger, Sara Tommasi e Luce Caponegro.

Tra i servizi de Le Iene del 10 ottobre c’è anche quello di Filippo Roma, che torna sul secondary ticketing. Secondo l’Antitrust, molti cittadini non riescono ad acquisire i ticket per il Colosseo in quanto comprati in blocco da rivenditori secondari. Questi, poi, li rivendono tramite bagarinaggio. Roma mostra che alcuni tour operator, temendo di non reperire i biglietti per l’Anfiteatro, scelgono di estrometterlo dai loro tour.

Nicola Barraco, infine, parla con coloro che hanno prestato i primi soccorsi dopo la caduta del pullman a Mestre. Nell’incidente accaduto la scorsa settimana hanno perso la vita 21 persone.

Le Iene 10 ottobre, gli ospiti

Vari gli ospiti presenti durante Le Iene del 10 ottobre. Tra loro c’è Alfa, rapper che si esibisce in diretta con la canzone Bellissimissima <3. Benjamin Mascolo (noto per essere Benji nel duo di Benji & Fede) presenta il quinto capitolo di After, pellicola rilasciata in Italia da pochi giorni su Amazon Prime Video.