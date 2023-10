Morgane Detective geniale, finale di stagione del 10 ottobre: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Canale 5, nella settimana da lunedì 9 a venerdì 13 ottobre, propone nuove puntate de La Promessa. Qui di seguito vi sveliamo le trame dei prossimi appuntamenti.

La Promessa 9 13 ottobre, regista e dove è girata

La Promessa è una produzione di StudioCanal e Bambu Producciones. L’ideatore è Josep Cister Rubio e gli episodi sono andati in onda per la prima volta in Spagna nel gennaio del 2023. La regia della soap è a cura di Eva Bermudez De La Vega e Miguel Conde. La serie è ambientata nella Spagna del 1913 e le riprese si sono svolte a poca distanza da Madrid.

La Promessa 9 13 ottobre, le trame

Nel corso de La Promessa di lunedì 9 ottobre, Cruz e Alonso hanno un duro diverbio che riguarda il destino lavorativo dei cuochi. Alla fine, comunque, l’ultima parola la ha Alonso, che ha deciso di non licenziarli in quanto hanno contribuito a smascherare la vera identità di Camilo.

Nell’appuntamento della soap in onda il martedì, Curro si sfoga con Manuel. In tale dialogo, gli svela che era stato vietato a tutti di parlargli del passato. Pia, invece, parla con Don Gregorio e gli chiede di essere più comprensivo con Maria.

Le trame degli altri episodi

La settimana de La Promessa dal 9 al 13 ottobre procede con la puntata del mercoledì. In essa, Catalina chiede ad Alonso in che modo intende rientrare in possesso della spilla venduta. Lui, però, nega che ci sia una soluzione praticabile.

Il giovedì, inoltre, Cruz svela a Curro che Lorenzo non è realmente suo padre. In seguito, gli confida che Eugenia è l’unica a conoscere la vera identità del genitore. Curro, allora, affronta Lorenzo. Quest’ultimo minaccia il protagonista, suggerendogli di non divulgare la notizia.

Infine, la settimana dal 9 al 13 de La Promessa termina venerdì. Curro si confida con Jana. Il personaggio principale gli dice che sicuramente sua zia saprà qualcosa perché il parto di Eugenia sarebbe avvenuto quando era in viaggio con la sorella. Cruz li scopre mentre stanno dialogando e li rimprovera. In tale occasione, Curro tratta molto male Jana.

La Promessa 9 13 ottobre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de La Promessa, le cui puntate sono visibili anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Play.

Ana Garces : Jana;

Jordi Coll : Tomas;

Eva Martin : Cruz;

Manuel Regueiro : Alonso;

Maria Castro : Pia;

Joaquin Climent : Romulo;

Arturo Sanchez : Manuel;

Carmen Flores : Simona;

Paula Losada: Jimena.