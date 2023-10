Tango, la Rai presenta il nuovo programma di Luisella Costamagna: tutte le dichiarazioni

Condividi su

Giovedì 12 ottobre, dalle ore 12:00, la Rai ha presentato in conferenza stampa Tango. Il programma, novità dei palinsesti di Rai 2, è in onda tutti i lunedì, in seconda serata, a partire dal 16 ottobre. Lo scopo del format è raccontare l’attualità in ogni sua forma, tra leggerezza e cronaca. Alla conduzione c’è Luisella Costamagna, che interviene durante l’incontro. Con lei anche il Direttore Approfondimento Rai Paolo Corsini.

Tango conferenza stampa, le dichiarazioni del Direttore

Inizia la conferenza stampa di Tango. Prende la parola il Direttore Corsini: “Sono contento di riportare Luisella a fare l’approfondimento e l’informazione. La conduttrice affronta temi complessi come quelli della politica, ma anche altri più leggeri e di costume. Sono felice del progetto, sono convinto che la conduttrice farà bene“.

La conferenza stampa di Tango procede. Parla Luisella Costamagna: “Spero di essere all’altezza delle aspettative della TV di Stato. Il tango non è solo un ballo, ma un mescolamento di accelerazioni e di rallentamenti, è dolcezza ma anche morte. Questa è l’ispirazione migliore per raccontare la realtà, che non ha un ritmo lineare, ma vive di imprevedibilità ed accelerazioni improvvise. Ci sono i faccia a faccia biografici, oltre agli spazi dei talk più tipici“.

La giornalista aggiunge: “La volontà è scegliere uno o due temi di attualità e approfondirli. Con me ho due compagni di viaggio, ovvero Francesco Pannofino e Saverio Raimondo. Il primo è una punteggiatura cruciale, che fa una cosa sorprendente. Il secondo cura gli spazi destinati alla comicità“.

Le domande dei giornalisti

La conferenza stampa di Tango procede con le domande dei giornalisti. Luisella Costamagna sulla trattazione della guerra in Israele: “Noi non andiamo in onda in diretta e penso che questo sia un argomento da affrontare in uno show quotidiano, con aggiornamenti di minuto in minuto. Noi, ovviamente, non lo possiamo fare. Essendo un settimanale registrato, oltre alla leggerezza, affrontiamo temi come la sanità e gli stipendi bassi. Oggi tutti intervistano tutti, è importante riuscire a trovare delle chiavi differenti“.

Nella conferenza stampa di Tango c’è la domanda di Marida Caterini sulla nuova collocazione oraria assegnata a Luisella Costamagna, che in passato ha già condotto Agorà, show della mattina di Rai 3. La conduttrice afferma: “Sono molto incuriosita di dover lavorare in seconda serata, una delle poche fasce orarie che mi mancavano. La sera devi fornire al pubblico le informazioni approfondite che ha sentito nel resto della giornata. Noi, poi, siamo in programmazione da mezzanotte all’una e un quarto di notte, quindi penso che il pubblico pretenda anche un po’ di leggerezza e ironia”.

La presentatrice sugli obiettivi di share: “A me interessa realizzare un prodotto dignitoso. Ormai sembra che io non abbia avuto una carriera mia. Prima ero solo della scuola di Santoro, ora sembra che debba solo ballare perché ho fatto Ballando con le stelle. Sono contenta, dunque, di tornare a fare il mio mestiere, ovvero approfondire. Non ho nessuna intenzione di fare il varietà”. Costamagna sull’esistenza di un sovraccarico di informazioni: “Da dieci anni c’è una frammentazione del pubblico televisivo. Gli spettatori hanno la possibilità di cercare altrove le news. Negli ultimi anni, tra guerre e la pandemia, c’è bisogno di una tv riflessiva ma distraente”. Termina qui la conferenza stampa di Tango.