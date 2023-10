Reazione a Catena, i Tre per Assurdo sono i nuovi campioni: chi sono, lavoro, quanto hanno vinto

Condividi su

I Tre per Assurdo sono i nuovi campioni di Reazione a Catena. Il celebre quiz di Rai 1, nella puntata del 13 ottobre, ha salutato definitivamente le Amiche in onda, protagoniste del programma per circa due settimane.

Reazione a Catena Tre per Assurdo, chi sono i nuovi campioni

I Tre per Assurdo di Reazione a Catena sono Arianna, Alessia ed Enrico. I giocatori sono di Trieste e il loro nome deriva dalla passione che hanno in comune per la matematica.

L’ispirazione, infatti, è la dimostrazione per l’assurdo. Essa è un’argomentazione logica che, muovendo dalla negazione della tesi che si intende sostenere, si arriva a una conclusione impossibile mediante una serie di passaggi logici.

I Tre per Assurdo sono riuscite ad eliminare le Amiche in onda, ovvero Donatella, Mariluna e Valeria. Le tre, nelle due settimane nel programma, hanno battuto diversi record, indovinando ben 24 parole in un solo giorno ne L’intesa vincente. Inoltre, hanno vinto circa 117 mila euro, indovinando per ben otto volte L’ultima parola.

Come è andata L’intesa vincente

Per tutta la durata della sfida di Reazione a Catena del 13 ottobre, le Amiche in onda hanno mostrato di essere più brave dei Tre per Assurdo. Questi ultimi, avendo collezionato un montepremi decisamente inferiore, hanno avuto la possibilità di risolvere la Zot. In questa fase sono riusciti ad ottenere un bonus di cinque secondi da utilizzare ne L’intesa vincente.

È in quest’ultima manche che è arrivata la sorpresa. I Tre per Assurdo hanno realizzato un’ottima performance, riuscendo a collezionare ben diciassette punti in poco più di un minuto. Tale punteggio potrebbe aver messo pressione alle Amiche in onda, che sin da subito hanno molte incertezze. Tutti e tre i passo sono stati utilizzati dopo pochi secondi e, da quel momento in poi, hanno collezionato vari errori. Alla fine, hanno chiuso con sei punti.

Reazione a Catena Tre per Assurdo, il gioco finale

I Tre per Assurdo, a Reazione a Catena del 13 ottobre, hanno giocato per la prima volta ne L’ultima catena con un jackpot potenziale di 97 mila euro. In essa, hanno commesso solamente due errori, arrivando a L’ultima catena con 24 mila e 250 euro. Cifra, questa, dimezzata per l’acquisto del terzo elemento.

Arianna, Alessia ed Enrico hanno dovuto trovare il termine vincente con Se iniziale ed E finale, da associare a Processo e Scala. Hanno optato per Sequenza, che ha permesso loro di vincere i 12 mila e 125 euro.