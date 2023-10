Reazione a Catena, Ultima fila sono i nuovi campioni: per loro debutto vincente

Condividi su

A Reazione a Catena del 14 ottobre, gli Ultima fila si sono classificati nuovi campioni. Il trio, composto da Francesco, Federico e Francesco C., ha sconfitto i Tre per Assurdo, che sono stati eliminati alla loro prima partecipazione da campioni in carica.

Reazione a Catena Ultima fila, chi sono

Gli Ultima fila, nuovi campioni di Reazione a Catena, sono originari di Roma. I tre sono legati da un’amicizia molto lunga, che deriva addirittura ai tempi della scuola, quando frequentavano il liceo scientifico e tendevano a sedersi sempre nei banchi posizionati dietro, in fonda all’aula. Da qui lo spunto per il nome poi scelto per partecipare al quiz.

Come già annunciato, Federico, Francesco e Francesco C. sono riusciti a sconfiggere i Tre per Assurdo, che non sono riusciti a difendere il titolo ottenuto il giorno precedente. Per loro si è trattata di un’esperienza breve, ma comunque fortunata, in quanto hanno vinto circa 12 mila euro.

La Zot e L’intesa vincente

La sfida di Reazione a Catena del 14 ottobre fra i Tre per Assurdo e gli Ultima fila è stata molto combattuta. Alla fine, i campioni in carica hanno chiuso il match con un montepremi provvisorio di 74 mila euro, poco più alto rispetto a quello degli sfidanti, fermi a 67 mila.

Di conseguenza, a Reazione a Catena, gli Ultima fila hanno risposto alla Zot. Francesco, Federico e Francesco C. hanno risolto la catena di parole, guadagnando così cinque secondi bonus da utilizzare ne L’intesa vincente.

In essa, gli sfidanti hanno realizzato un’ottima performance, nonostante un inizio un po’ complicato. Dopo due errori nelle prime quattro risposte, i ragazzi hanno collezionato varie risposte esatte, chiudendo a dieci punti. Parabola opposta per i Tre per Assurdo, che sono partiti bene, arrivando a otto soluzioni. Poi, però, sono arrivati tre errori consecutivi, di cui uno in un raddoppio, che ha retrocesso il loro punteggio a quattro.

Reazione a Catena Ultima fila, il gioco finale

Gli Ultima fila si sono cimentanti nel gioco de L’ultima catena, alla quale sono giunti con un montepremi di 107 mila euro. Francesco, Federico e Francesco C. sono stati molto bravi, commettendo un solo errore. Di conseguenza, hanno giocato a L’ultima parola con un jackpot di ben 53 mila e 500 euro. Cifra, questa, dimezzata a 26 mila e 250 euro con l’acquisto del terzo elemento. I tre hanno dovuto indovinare un termine con Ri come iniziale ed O finale, da associare a Tempo e a Posto. Gli Ultima fila hanno optato per Rimesso, riuscendo a vincere il montepremio.