Fake Show Diffidate dalle imitazioni, ultima puntata 18 ottobre: tra gli ospiti Filippo Bisciglia

Mercoledì 18 ottobre, alle 12:00, si è svolta la conferenza stampa di presentazione di Liberi tutti!. Il comedy show, in onda da lunedì 23 ottobre su Rai 2, accoglie in ogni puntata sei ospiti. Questi si cimentano in giochi e prove, ispirati alla Escape Room. All’incontro presenziano Marcello Ciannamea e Fabio Di Iorio, ovvero Direttore e Vicedirettore Direzione Prime Time. Con loro c’è il produttore Silvio Testi di Triangle Production. Partecipano, inoltre, i conduttori Bianca Guaccero, Peppe Iodice e i Gemelli di Guidonia.

Liberi tutti! conferenza stampa, le dichiarazioni del Direttore

Inizia la conferenza stampa di Liberi tutti!. Prende la parola il Direttore Marcello Ciannamea: “Sono contento di proseguire la linea dell’intrattenimento comico. Con questo format originale, la Rai si riconnette alla sua natura di impresa creativa. Non esiste in nessun posto in Europa uno show basato sulle escape room e di questo siamo orgogliosi“.

Il Vicedirettore Fabio Di Iorio: “Tra gli ospiti della prima puntata ci sono LaMario, Elenoire Casalegno, Maurizio Casagrande, Simone Montedoro ed Ale e Franz. In ogni puntata, alla lista di ospiti si aggiunge la squadra dei conduttori, che è molto ricca“. Silvio Testi di Triangle Production: “Il mondo delle escape room è divenuto un fenomeno di costume, trasversale e che non interessa più solo i giovani. Nel gioco si mette alla prova il fisico, ma anche l’intuito e la capacità di reagire alle sorprese. Gli ospiti entrano in una stanza senza sapere cosa trovano dentro. L’obiettivo è individuare la via d’uscita nel minor tempo possibile. Ciò rende protagonista l’improvvisazione. In ogni puntata ci sono otto ambientazioni, per un totale di quarantotto diversi scenari distribuiti nei sei appuntamenti. Ciò ha richiesto molti mesi di lavoro“.

La conferenza stampa di Liberi tutti! prosegue con i conduttori. Bianca Guaccero: “Il format mi ha incuriosito subito. Ho accolto con gioia la proposta del Direttore, che mi permette di tornare sulla rete che è stata la mia casa per quattro giorni. Rai 2 sta sperimentando, noi ce la mettiamo tutta”.

Peppe Iodice e i Gemelli di Guidonia

La conferenza stampa di Liberi tutti! procede. Interviene Peppe Iodice: “Ancora non ho capito come funzionano le escape room, io non riuscirei mai a risolverle. Sono contento di lavorare a Napoli: per me è come essere allo Stadio Maradona, ma per fortuna con allenatori migliori rispetto a Garcia“. I Gemelli di Guidonia: “Siamo felici di essere qui, realizziamo con i vari ospiti dei giochi musicali. Pensiamo che il punto di forza sia proprio questa tipologia di conduzione, che è molto diversa da quella tradizionale“. Antonio Parlati, Direttore Centro Produzione Rai di Napoli: “Riaprire questo studio con il pubblico e con l’energia del pubblico è per me una grande gioia“.

Nella conferenza stampa di Liberi tutti! ci sono le domande dei giornalisti. La prima è di Marida Caterini, che chiede a Bianca Guaccero se è mai fuggita da una esperienza professionale: “No, non ho mai sentito l’esigenza di scappare, almeno sul lavoro. Nella vita privata, invece, è capitato varie volte”. Sempre Bianca Guaccero sulla capacità di improvvisare: “Mi piace sentire ciò che avviene nell’immediato. Il comedy show obbliga ad avere più piani di ascolto, che ogni tanto ti possono mandare in confusione. Noi siamo parte del gioco e dobbiamo cercare di guidare al meglio i vip”. Ancora per la conduttrice, che commenta così il ritorno su Rai 2: “Dopo Detto Fatto ho ricevuto altre proposte dalla TV di Stato, ma mi sono ripromessa di accettare solo i progetti che mi stimolavano. Poi c’è anche la vita, sono stata molto più vicina a mia figlia“.

Liberi tutti! conferenza stampa, le ultime domande

La conferenza stampa di Liberi tutti! va avanti con altre domande. Marcello Ciannamea parla delle aspettative negli ascolti del programma: “Il format è nuovo, è un esperimento con tutti i rischi che ne seguono. Rischiare, però, fa parte del nostro mestiere, ci sono tutti gli ingredienti per fare bene, a partire dalla conduzione corale. Napoli è la cornice migliore per andare in onda perché dà la giusta carica“.

Gli altri conduttori spiegano qual è per loro il significato di mettersi in gioco. Peppe Iodice: “Sono diventato amico di tutti. Sarò io al 100%, non nasconderò la mia napoletanità. Io sono questo e non riuscirei ad essere altro. Dopo anni di gavetta arrivo finalmente alla co-conduzione e mi godo questo momento“. I Gemelli di Guidonia: “La sperimentazione è il nostro habitat ideale”.

Altro interrogativo per Ciannamea da Marida Caterini, che chiede delucidazioni sulla messa in onda delle puntate: “Gli appuntamenti sono registrati. Qualora andassero bene negli ascolti e dovessimo proseguire con altre stagione, potremmo discutere di andare in diretta“. Bianca Guaccero poi aggiunge sui contenuti del format: “Gran parte dello show è basato sull’improvvisazione. In ogni puntata, con gli ospiti si crea un’alchimia unica“. Termina qui la conferenza stampa di Liberi tutti!.