Anima gemella, seconda puntata del 18 ottobre: trama, cast, spoiler finale

Mercoledì 18 ottobre, in prima serata su Canale 5, è in onda la seconda puntata di Anima gemella. L’appuntamento, appartenente al genere drammatico e thriller, ha come protagonisti Daniele Liotti e Chiara Mastalli.

Anima gemella seconda puntata, regista e dove è girata

Anima gemella è una produzione originale della Endemol Shine Italia, che l’ha realizzata in collaborazione con la RTI. La serie è girata ed ambientata nella città di Torino. La sceneggiatura è scritta da Laura Nuti, Magda Mangano e Peter Exacoustos. Il regista, invece, è Francesco Miccichè.

La prima stagione di Anima gemella è composta da quattro puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa 100 minuti. Canale 5 propone un appuntamento alla settimana, nella giornata di mercoledì. Gli episodi sono visibili anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

L’esordio dello scorso 11 ottobre ha permesso alla rete ammiraglia Mediaset di vincere la sfida negli ascolti. La serie, infatti, ha convinto 2,4 milioni di persone, per una share del 14%.

Anima gemella seconda puntata, la trama

Nel corso della seconda puntata di Anima gemella, Carlo Bontempi, stimato medico chirurgo di Torino, sembra essere sempre più coinvolto emotivamente da Nina. Quest’ultima, a sua volta, appare attratta dal protagonista, ma è turbata dalle continue visioni di Adele, ex moglie di Carlo morta in circostanze non chiare. Tutto ciò, in Anima gemella, fa sì che Nina arrivi a rimpiangere la sua vecchia vita, quando per vivere fingeva di essere una medium e truffava le persone.

Spoiler finale

Nella seconda puntata di Anima gemella, Annabella, amica di Nina, prova a farla distrarre indirizzandola verso un affare potenzialmente interessante. Bosio, conosciuto in tutta la città per essere il Re del cioccolato, realizza una festa in una sfarzosa villa. Nel party sono invitate tutte le famiglie più facoltose.

Nina, allora, si mette a lavoro ed escogita un piano di azione per intrufolarsi alla cerimonia e truffare gli individui più facoltosi presenti. Ciò che non sa, però, è che la festa organizzata da Bosio è propedeutica ad annunciare le imminenti nozze tra Carlo e Margherita. Il personaggio interpretato da Chiara Mastalli prende una decisione drastica: chiudere ogni rapporto con il protagonista.

Anima gemella seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della seconda puntata di Anima gemella.

Daniele Liotti : Carlo;

Valentina Corti : Adele;

Alice Torriani : Margherita;

Chiara Mastalli : Nina;

Davide Iacopini : Tommy;

Alice Mangione: Annabella.