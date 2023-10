Ballando con le stelle 2023, le coppie: il vincitore dello scorso anno Pasquale La Rocca con Wanda Nara

Condividi su

Mercoledì 18 ottobre, in prima serata su Real Time, è in onda la sesta puntata di Matrimonio a prima vista 2023. L’esperimento ha come protagonisti sei single, che si sposano al buio e conoscono il loro partner direttamente sull’altare. A guidare i novelli sposi ci sono gli esperti Nada Loffredo, Mario Abis e Andrea Favaretto.

Matrimonio a prima vista 2023 sesta puntata, reunion per le tre coppie

Nella sesta puntata di Matrimonio a prima vista 2023, le tre coppie sono giunte al momento della reunion. Tutti e sei i protagonisti, infatti, devono passare un intero fine settimana all’interno di un resort, scelto appositamente per loro dalla produzione della trasmissione.

Gran parte della sesta puntata di Matrimonio a prima vista 2023 è dedicata all’unione che, almeno per il momento, è la più problematica dell’intera edizione. Stiamo parlando di Juanchi Sanchez e Gianna Di Rosa. In quest’ultima sorgono i primi turbamenti quando nota che nelle altro coppie c’è una grande affinità, sia dal punto di vista emotivo che fisico.

Gli altri sposi provano ad aiutare Juanchi e Gianna

Juanchi e Gianna, durante la sesta puntata di Matrimonio a prima vista, si confrontano con gli altri quattro partecipanti del format, ovvero Sonia Liverani, Alberto Miliziano, Valentina Mangili ed Alessandro D’Agate.

Nel weekend all’interno del resort, gli esperti hanno scelto di dar vita a dei momenti di confronto in cui spose e sposi sono separati. In tale contesto, Gianna Di Rosa realizza un lungo sfogo, sottolineando di sentire del disinteresse da parte del marito, definito più volte “finto” e distaccato anche dal punto di vista del contatto fisico. Le altre mogli, allora, le danno dei preziosi consigli.

Juanchi, a sua volta, durante la sesta puntata di Matrimonio a prima vista 2023 è spronato da Alessandro ed Alberto, che gli consigliano di prendere maggiormente l’iniziativa. Inoltre, lo invitano a lasciarsi andare, mettendo da parte le paure e cercando di godersi al massimo l’esperienza.

Matrimonio a prima vista 2023 sesta puntata, le altre unioni

Ovviamente, nella sesta puntata di Matrimonio a prima vista 2023 sono analizzate anche le altre due coppie. Sonia e Alberto sono i più uniti ed affiatati e non possono far altro che giovare del periodo nel resort. Valentina e Alessandro, seppur non vivendo l’idillio di Sonia e Alberto, vanno comunque molto d’accordo, nonostante non manchino dei momenti di tensioni, causati soprattutto da incomprensioni. Infine, per la prima volta, i sei possono osservare le foto relative al matrimonio.