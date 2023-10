Tale e Quale Show puntata 20 ottobre: la Ruta ferma per infortunio, il finto Morgan quarto giudice

Condividi su

Giovedì 19 ottobre si è svolta un’altra puntata del Grande Fratello. Alla conduzione c’è il solito Alfonso Signorini, accompagnato dalla opinionista Cesara Buonamici e l’esperta dei social Rebecca Staffelli.

Grande Fratello 19 ottobre, Heidi scrive una lettera ai compagni

Al Grande Fratello del 19 ottobre si è tornati a parlare di Heidi. La concorrente, la scorsa settimana, ha abbandonato il programma dopo la visita del padre, che l’ha duramente attaccata per la vicinanza all’attore Massimiliano Varrese. In un messaggio inviato allo show, la giovane ex concorrente ha svelato che la situazione legata al rapporto con la madre è ancora delicata: “Nella vita ci sono delle priorità e la mia famiglia aveva bisogno di me”. All’interno della lettera, Heidi ha speso delle belle parole per Letizia e Vittorio, definite delle persone “uniche”. Nessuna menzione per Massimiliano, che ha voluto prendere le distanze dalle accuse che gli ha rivolto il genitore dell’ex inquilina: “Io non sono la persona che è stata descritta”.

Beatrice contro Giselda

Al Grande Fratello del 19 ottobre è stata grande protagonista Beatrice. L’attrice, più volte preferita dal pubblico a casa, questa volta ha speso delle parole al vetriolo nei confronti di Giselda. Quest’ultima, infatti, sostiene che la popolarità di Luzzi sia dovuta al fatto che faccia la “vittima”. Beatrice, a sua volta, ha affermato che il percorso di Torresan sia “concluso”, affermando che la giovane “ha bisogno di tornare alle sue meravigliose montagne”.

Durante il Grande Fratello del 19 ottobre, Alfonso Signorini ha dialogato con i tre nuovi concorrenti, ovvero Giampiero Mughini, Jill Cooper e Mirko. Il loro impatto sulla trasmissione è stato blando, sicuramente inferiore a quello che ci si aspettava.

Con Mirko si è parlato dell’avventura a Temptation Island, in cui ha chiuso al relazione con la ex Perla (per la quale “non prova più nulla”) e si è fidanzato con Greta. Rapporto, questo, che però è entrato in crisi. Insomma: visti gli scarsi ascolti, il GF è tornato a puntare tutto (o quasi) sul gossip, con buona pace del cambio di linea editoriale annunciato da Mediaset.

Grande Fratello 19 ottobre, eliminata Samira

Al Grande Fratello del 19 ottobre è andata in scena un’eliminazione. Il pubblico, infatti, ha deciso che Samira Lui deve lasciare il programma, risultando la meno votata al televoto con Rosy, Grecia e Valentina. Al termine della puntata, i concorrenti hanno realizzato nuove nomination, che hanno portato al televoto Beatrice, Grecia, Giselda, Rosy, Valentina e Vittorio. Gli spettatori, con le loro preferenze, devono scegliere la preferita.