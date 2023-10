Striscia la Notizia, polemica sui fuorionda su Andrea Giambruno: il lungo legame tra il tg satirico e i dietro le quinte

Condividi su

Da qualche ora non si parla d’altro. Striscia la Notizia, nelle ultime due puntate, ha trasmesso dei fuorionda su Andrea Giambruno, giornalista di Mediaset nonché compagno (oramai ex) della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Striscia la Notizia Andrea Giambruno, cosa ha detto nelle clip

Il primo fuorionda su Andrea Giambruno su Striscia la Notizia è arrivato mercoledì 18 ottobre. In tale contesto, il cronista è ripreso mentre dialoga con una collega e ha un atteggiamento abbastanza equivocabile. In particolare, esprime dei complimenti per l’abbigliamento della giornalista, poi afferma: “Ma perché non ti ho conosciuta prima?”.

Ma è il secondo fuorionda pubblicato da Striscia la Notizia che ha causato non pochi problemi ad Andrea Giambruno. Nella clip, trasmessa giovedì 19 ottobre, il giornalista Mediaset si lascia andare ad espressioni esplicite e volgari. In particolare, chiede a una donna se è fidanzata. Nonostante la risposta affermativa di quest’ultima, lui prosegue imperterrito con frasi a sfondo sessuale.

Il format di Antonio Ricci e la lunga storia d’amore con i fuorionda

Poche ore dopo la puntata del 19 ottobre di Striscia la Notizia è arrivata la reazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Quest’ultima, sui social, ha annunciato la fine della relazione con il giornalista, seppur ringraziandolo “per gli anni splendidi passati insieme”.

In realtà, Andrea Giambruno non è altro che l’ultimo protagonista in ordine di tempo dei fuorionda di Striscia la Notizia. Il telegiornale satirico, nei trent’anni di presenza in video, ha più volte trasmesso in esclusiva i dietro le quinte compromettenti di personaggi noti.

Il caso più celebre è quello di Flavio Insinna, scoperto quando era il volto di Affari Tuoi. Il conduttore, parlando con i suoi collaboratori, si era lasciato sfuggire delle espressioni offensive ai danni di una concorrente.

Striscia la Notizia Andrea Giambruno, gli altri precedenti

Ma Flavio Insinna e Andrea Giambruno non sono altro che i due casi più noti. Ad esempio, hanno fatto la storia della televisione i fuorionda di Emilio Fede furioso durante la conduzione del telegiornale di Rete 4. A lungo, poi, si è discusso delle parole di Federica Panicucci che, dietro le quinte di Mattino 5, ha attaccato Francesco Vecchi per aver sforato i tempi. Anche in questa circostanza non sono mancati insulti ed offese.

Ma i fuorionda di Striscia la Notizia, nel tempo, hanno interessato anche il mondo della politica. Ne sa qualcosa il Ministro della Difesa Guido Crosetto, che a margine di un’intervista televisiva aveva definito Giuseppe Conte con parole tutt’altro che gentili. Per questo si era prontamente scusato, pur parlando di un utilizzo dell’audio “scorretto e decontestualizzato”. Insomma: per quanto discutibile, l’uso dei dietro le quinte da parte di Striscia dà vita a una delle rubriche più interessanti della tv nostrana.