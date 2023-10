Che tempo che fa 22 ottobre: tra gli ospiti Patrick Zaki e Paola Cortellesi

Condividi su

Domenica 22 ottobre, dalle ore 21:25 su Rai 2, è in onda la quarta puntata de Il Collegio 2023. Continua, dunque, l’esperimento che riporta un gruppo di adolescenti al 2001.

Il Collegio 2023 quarta puntata, il Preside organizza una gita

Nel corso della quarta puntata de Il Collegio 2023, i giovani protagonisti sono ancora scossi per quanto avvenuto la scorsa settimana, quando il Preside ha deciso di sottoporre gli allievi a un esame di sbarramento.

Non tutti hanno brillato. Daniele Marrone, ad esempio, ha ottenuto un pessimo punteggio nella prova, al punto che il corpo docente ha deciso di eliminarlo. Anche Ryan Greco ha avuto un brutto risultato, ma è riuscito a cavarsela stando un paio di giorni in isolamento.

Durante la quarta puntata de Il Collegio 2023, ci pensa il Preside a riportare un po’ di entusiasmo all’interno del cast. È lui, infatti, che annuncia a tutti di aver organizzato una gita all’esterno dell’istituto.

Il mistero del cellulare rubato

Tuttavia, nella quarta puntata de Il Collegio 2023, nuovi problemi coinvolgono i partecipanti. Qualcuno, ovviamente di nascosto, è riuscito a sottrarre il proprio telefonino, custodito per tutta la durata dell’esperienza dalla sorvegliante. A quanto pare, il responsabile sente molto la mancanza della propria famiglia, al punto che ha deciso di riprendere indebitamente il proprio dispositivo per contattare i cari.

Tutto ciò, però, non impietosisce il Preside, che è determinato a scoprire l’identità della persona che ha violato il regolamento. Una volta individuato il responsabile, il cast di professori deve decidere che punizione assegnargli.

Il Collegio 2023 quarta puntata, l’ospite è Joe Bastianich

Durante la quarta puntata de Il Collegio 2023 non mancano gli ospiti speciali. Da quest’anno, infatti, il programma accoglie diversi volti celebri, che occasionalmente tengono delle lezioni in base alle loro competenze.

La scorsa settimana è toccato al cantante Leo Gassman e al divulgatore Barbascura. Nell’appuntamento del 22 ottobre, visibile in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play, si aprono le porte dell’istituto per Joe Bastianich. Il musicista e chef è noto in Italia per aver lavorato come giudice di Masterchef Italia.

Nel corso della quarta puntata dell’edizione 2023 de Il Collegio, Bastianich coinvolge tutti in una speciale gara didattica. La prova, seppur divertente, è molto importante per il proseguo dell’avventura dei giovani collegiali. Infatti, la manche è determinante per l’assegnazione della borsa di studio, che permette allo studente più meritevole di recarsi per studio negli Stati Uniti.