Domenica In, gli ospiti del 29 ottobre: da Ballando ci sono Perego e Ventura, presente Paola Cortellesi

Domenica 29 ottobre, dalle 14:00 su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Domenica In. Il programma, in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi, è condotto da Mara Venier.

Domenica In 29 ottobre, il debutto da regista di Paola Cortellesi

A Domenica In del 29 ottobre c’è come ospite Paola Cortellesi. L’attrice, vincitrice di un David di Donatello, in carriera ha lavorato a titoli come Nessuno mi può giudicare, Figli e alla saga di Come un gatto in tangenziale. Nel rotocalco pomeridiano di Rai 1, la Cortellesi presenta il suo primo lavoro da regista. Infatti, è dietro la macchina da presa di C’è ancora domani, al cinema dal 26 ottobre scorso.

Il cinema, a Domenica In del 29 ottobre, è protagonista anche grazie a Ferzan Ozpetek. Il pluripremiato regista, grande amico di Mara Venier, è in studio per parlare del suo ultimo lavoro intitolato Nuovo Olimpo. Insieme a lui ci sono anche alcuni degli attori protagonisti. La produzione è visibile sulle principali piattaforme di intrattenimento streaming a partire dal prossimo 1° novembre.

Tullio Solenghi con Massimo Lopez e Lino Banfi

Durante Domenica In del 29 ottobre spazio a una delle coppie comiche più amate del nostro paese, ovvero Massimo Lopez con Tullio Solenghi. Gli attori, storici membri del Trio con Anna Marchesini, intervengono per promuovere Dove eravamo rimasti, il loro ultimo spettacolo teatrale. In seguito, Lopez e Solenghi sono i protagonisti del quiz sui 70 anni di storia della televisione. A guidare tale spazio ludico c’è la comica ed imitatrice Barbara Foria.

Direttamente da Ballando con le stelle, poi, Mara Venier dà il benvenuto a Lino Banfi. L’attore, storico interprete di Nonno Libero in Un medico in famiglia, è tra i protagonisti della diciottesima edizione del talent condotto da Milly Carlucci. Nell’esordio della settimana scorsa ha preso il massimo dei voti dai giudici, commuovendo tutti con una coreografia dedicata alla moglie Lucia, morta da pochi mesi dopo una lunga malattia.

Domenica In 29 ottobre, il talk su Ballando con le stelle

Nel corso di Domenica In del 29 ottobre, infine, è previsto un lungo spazio dedicato a Ballando con le stelle. In particolare, la Venier accoglie tre concorrenti, cioè Simona Ventura, Paola Perego e Carlotta Mantovan. A loro il compito di giudicare le esibizioni fatte durante la seconda diretta della trasmissione del sabato sera di Rai 1. Inoltre, in qualità di opinionisti, ci sono Minnie Minoprio e i giudici di Ballando Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Infine, in collegamento telefonico, c’è Alberto Matano.