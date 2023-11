In altre parole, gli ospiti del 4 e 5 novembre: ci sono Willie Peyote e Paola Cortellesi

Condividi su

La7, sabato 4 e domenica 5 novembre, propone al pubblico due nuove puntate di In altre parole. Nell’appuntamento del sabato, il programma parte alle 20:35 e termina alle 23:15. Il giorno seguente, invece, la trasmissione è solo in access prime time, cedendo la linea alle 21:25 a In Onda. Alla conduzione c’è Massimo Gramellini.

In altre parole 4 5 novembre, gli ospiti del sabato

A In altre parole di sabato 4 novembre è presente, in primis, Roberto Vecchioni. Il noto cantautore è il protagonista di una delle sue attese lezioni alla lavagna. Per un punto sull’attualità, Gramellini accoglie Veronica Pivetti e i giornalisti Gad Lerner e Mario Calabresi.

In seguito spazio alla musica. In studio, infatti, c’è il cantautore Willie Peyote, impegnato in queste settimane con il tour Non è (ancora) il mio genere. C’è il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona, con il quale è analizzata la forte perturbazione che ha colpito nelle scorse ore l’Italia, causando morti e danni in diverse regioni.

Accolta, a In altre parole di sabato 4 novembre, la scrittrice Viola Ardone, che parla dell’ultima fatica letteraria intitolata La Grande Meraviglia. Infine, nella puntata odierna c’è Paola Cortellesi, protagonista al cinema con C’è ancora domani, che rappresenta per lei il debutto da regista.

Il cast fisso

Durante In altre parole del 4 novembre tornano anche gli ospiti fissi della trasmissione. Per gli spazi dedicati alla satira c’è il comico Saverio Raimondo. Presente il content creatore Andrea Nuzzo, oltre alla giornalista Alessandra Sardone, che cura un nuovo appuntamento della rubrica Che anno è? Infine, è coinvolta la cronista Cecilia Sala. Quest’ultima, da circa tre settimane, lavora come inviata in Israele. Da qui segue gli aggiornamenti della guerra che lo Stato Ebraico ha avviato contro il gruppo terroristico di Hamas, che il 7 ottobre scorso ha organizzato l’attacco costato la vita a oltre mille israeliani.

In altre parole 4 5 novembre, gli ospiti della domenica

Nel corso di In altre parole di domenica 5 novembre, Massimo Gramellini dà spazio a Jacopo Veneziani. Il critico d’arte mostra i passaggi segreti di Palazzo Ducale di Sassuolo. Infine, Laura Bonasera racconta la storia di Erica, ragazza dal passato travagliato che ha tentato per ben due volte il suicidio. La vita della ventiduenne cambia per sempre nel momento in cui inizia ad essere seguita e curata dagli operatori sanitari dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma. Grazie a loro, Erica ha capito di essere una persona vulnerabile, come tanti giovani di oggi.