Io Canto Generation, Gerry Scotti su Canale 5 dopo dieci anni dall’ultima edizione: le novità e i giudici

Canale 5, mercoledì 22 novembre, propone la prima puntata di Io Canto Generation. Il programma, realizzato da RTI, torna in onda dopo dieci anni di assenza.

Io Canto Generation, sono protagonisti ventiquattro giovani talenti

Io Canto Generation, visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play, è condotto da Gerry Scotti. Quest’ultimo ha guidato ogni edizione del format, che in Italia ha debuttato nel 2010. La regia e la direzione artistica dello show sono curate da Roberto Cenci, mentre il capostruttura ed ideatore è Paolo Mistura.

Al centro di Io Canto Generation ci sono ventiquattro giovani, con un’età compresa tra i 10 e i 15 anni. Essi sono appassionati di musica e sono suddivisi in sei squadre, da quattro partecipanti per compagine. L’edizione è composta da sei puntate, trasmesse (salvo cambiamenti di palinsesto) su Canale 5 nella prima serata del giovedì.

Come funziona il programma

In ogni puntata di Io Canto Generation, i giovani concorrenti si alternano sul palco ed eseguono le cover di canzoni entrate nella storia della musica italiana ed internazionale. Al termine di tutte le performance, i giudici stilano una classifica, che poi può essere modificata dal giudizio espresso dal pubblico presente in studio.

Durante gli appuntamenti di Io Canto Generation ha un ruolo fondamentale Chiara Tortorella. La speaker radiofonica partecipa in presenza per R101, radio ufficiale del programma, ed ha il compito di salvare due componenti del team ultimi in classifica.

Durante la finalissima, le squadre sono sciolte e gli artisti rimasti in gara si sfidano tra loro. Il vincitore ottiene la possibilità di frequentare un percorso formativo presso la New York Film Academy. Inoltre, grazie ad R101, può registrare in studio una cover.

Io Canto Generation, i giudici e i coach

A Io Canto Generation, le sei squadre di giovani talenti sono guidate da altrettanti coach. In tale ruolo ci sono alcuni volti già noti nel programma, come Iva Zanicchi, già presente come giudice nella prima edizione. Presente Benedetta Caretta, che invece ha vinto nella seconda stagione dello show. Gli altri tutor sono Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta e Cristina Scuccia. Il loro ruolo è quello di guidare gli artisti nell’esperienza, dando loro preziosi consigli.

Quattro, invece, i giudici che devono assegnare i voti alle performance. Essi sono Orietta Berti, Al Bano, Michelle Hunziker e l’attore Claudio Amendola. Quest’ultimo è oramai un veterano del programma, avendo partecipato come giudice d’eccezione sia nella prima che nella seconda stagione della trasmissione.