Noi siamo leggenda, la prima puntata il 22 novembre su Rai 2: trama, cast, spoiler finale

Rai 2, mercoledì 22 novembre, propone la prima puntata di Noi siamo leggenda. La serie è tra le più attese della stagione, soprattutto per la presenza nel cast di vari attori molto amati dal pubblico, tra cui Nicolas Maupas, tra i protagonisti di Mare Fuori.

Noi siamo leggenda prima puntata, regista e dove è girata

La prima puntata di Noi siamo leggenda è una produzione originale di Rai Fiction e Fabula Pictures. Con esse ha collaborato Amazon Prime Video. Il titolo, presentato dalla TV di Stato nel corso dell’evento del Lucca Comics, è diretto da Carmine Elia. Quest’ultimo, negli anni, ha guidato vari titoli fiction di grande successo della Rai, tra cui Mare Fuori, La dama velata, Sopravvissuti e La porta rossa.

La prima stagione di Noi siamo leggenda è composta da sei prime serate. Tali appuntamenti sono trasmessi anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play. In seguito, le puntate sono trasmesse anche sulla già citata Amazon Prime Video.

Noi siamo leggenda prima puntata, la trama

Durante la prima puntata di Noi siamo leggenda, il protagonista Massimo, interpretato da Emanuele Di Stefano, assiste in prima persona alla morte della mamma Michela. In preda alla rabbia per quanto accaduto, scopre improvvisamente di avere una sorta di superpotere: è in grado, infatti, di infuocare i palmi delle mani.

Tale particolare, nella prima puntata di Noi siamo leggenda, in un primo momento lo spaventa e decide di non parlarne con nessuno, nemmeno con i suoi migliori amici. Massimo, tuttavia, è sempre più accecato dall’ira per il decesso della genitrice e decide di farsi giustizia da solo.

Spoiler finale

Nella prima puntata di Noi siamo leggenda, altri adolescenti iniziano a sviluppare dei superpoteri. In primis Lin, ragazza asiatica molto timida e che non ama il proprio aspetto. Con lei matura dei poteri anche Jean, figlio di un ricco imprenditore che si è appena trasferito a Roma dalla Francia. In seguito, anche Greta e Andrea comprendono di avere dei poteri particolari, dai quali derivano però grosse responsabilità. Ognuno di loro, infatti, può potenzialmente cambiare il corso della propria vita.

Noi siamo leggenda prima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Noi siamo leggenda, visibile su Rai 2 e in streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Emanuele Di Stefano : Massimo;

Giulio Pranno : Marco;

Margherita Aresti : Viola;

Milo Roussel : Andrea;

Sofya Gershevich : Greta;

Nicolas Maupas : Jean;

Valentina Romani: Lara.