Tale e Quale Show Il torneo dei campioni 2023, cast ed esibizioni: ospite Antonella Clerici

Mercoledì 8 novembre, in prima serata su Real Time, è andata in onda la puntata E poi di Matrimonio a prima vista 2023. Gli esperti Andrea Favaretto, Mario Abis e Nada Loffredi hanno incontrato le tre coppie a qualche settimana di distanza dalla fine dell’esperimento. I protagonisti hanno raccontato come sono andate le cose una volta spente le telecamere.

Matrimonio a prima vista 2023 E poi, resiste l’unione tra Sonia Alberto

Nell’appuntamento E poi di Matrimonio a prima vista 2023, Sonia e Alberto, rimasti sposati al termine del programma, hanno confermato di essere ancora marito e moglie. I due, in particolare, hanno spiegato che è nato l’amore, confessando di avere dei progetti per il futuro, tra cui andare a vivere insieme in una casa più grande.

Tuttavia, nonostante il sentimento nato, tra Alberto e Sonia non sono mancate le tensioni. Lui, in particolare, ha più volte sottolineato di essersi sentito sotto pressione dalla coniuge, che avrebbe voluto accelerare il trasferimento del partner a Faenza. Lei, comunque, ha negato le accuse, spiegando di aver voluto semplicemente spronare il compagno ed aiutarlo in un momento importante come il trasferimento.

Tra Juanchi e Gianna persistono le distanze

Altro esito confermato in E poi di Matrimonio a prima vista 2023 è quello di Juanchi e Gianna. Tra loro, durante il programma, non è mai scattata l’intesa e dopo vari scontri hanno deciso di terminare l’esperimento da separati.

Ed è così che si ripresentano di fronte a Favaretto, Loffredi ed Abis, che non hanno risparmiato loro dei rimproveri per degli aspetti caratteriali che non gli hanno permesso di godersi in pieno la possibilità di trovare l’anima gemella.

Juanchi, durante E poi di Matrimonio a prima vista 2023, ha manifestato la disponibilità a rincontrare Gianna in altri contesti, a patto che ci siano anche altre persone. Gianna, invece, ha voluto chiudere ogni rapporto, svelando di non voler avviare con l’ex marito neanche un rapporto di amicizia.

Matrimonio a prima vista 2023 E poi, niente da fare per Alessandro e Valentina

Infine, in E poi di Matrimonio a prima vista 2023 non è andato a buon fine il matrimonio tra Alessandro e Valentina. Nonostante siano usciti come coppia dallo show, la loro convivenza si è conclusa con un nulla di fatto. Ad interrompere il rapporto è stato Alessandro, che ha ammesso di non essersi sentito mai veramente apprezzato dalla coniuge. Quest’ultima, pur ammettendo che avrebbe voluto continuare il rapporto, ha poi affermato di aver acquisito la consapevolezza di non essere pronta per una relazione.