Reazione a Catena, i Semiseri sono i nuovi campioni: lavoro e quanto hanno vinto

Real Time, venerdì 17 novembre, propone al pubblico l’undicesima puntata di Bake Off 2023. Il programma, come al solito, è condotto da Benedetta Parodi, che ha il compito di guidare la sfida tra i sette aspiranti pasticceri rimasti ancora in gara.

Bake Off 2023 undicesima puntata, i concorrenti costretti ad abbandonare le proprie certezze

Bake Off 2023 è una produzione originale della Banijay Italia, che lo realizza per Warner Bros. Discovery. Grandi protagonisti sono i giudici, a partire da Ernst Knam, l’unico ad aver presenziato in tutte le puntate del programma. Per la seconda edizione di fila,c’è il pasticcere napoletano Tommaso Foglia. Infine, al loro fianco c’è Damiano Carrara, alla sua sesta presenza nello show

A loro, durante l’undicesima puntata di Bake Off 2023, si aggiunge Clelia D’Onofrio. La scrittrice, in passato giurata della trasmissione, spiega l’origine di alcune grandi ricette della pasticceria tradizionale italiana ed internazionale. Il tema dell’appuntamento è riassunto nel titolo scelto, ovvero S-Comfort. Con tale termine, il programma manifesta la volontà di costringere i concorrenti ad abbandonare le loro certezze, mettendosi alla prova con nuove sfide.

La prova creativa

Nell’undicesima puntata di Bake Off 2023, i protagonisti affrontano in primis la prova creativa. In essa, i concorrenti hanno 100 minuti per portare a termine una versione moderna della torta della nonna. Ognuno può scegliere il tipo di crema da inserire nel proprio dolce. Quest’ultimo, però, deve possedere obbligatoriamente la frolla e i pinoli e dev’essere sviluppato in verticale.

L’undicesima puntata di Bake Off 2023 procede con la prova tecnica. In essa, la grande protagonista è la cassata palermitana, che dev’essere riprodotta nella sua ricetta classica, risalente al 1873. Le difficoltà, per i concorrenti, non finiscono qui. Per realizzare la preparazione, ogni aspirante pasticcere deve seguire una ricetta che, però, presenta tre errori, che possono riguardare i procedimenti o gli ingredienti. A loro spetta il compito di riconoscerli, per evitare di rovinare i loro dolci.

Bake Off 2023 undicesima puntata, la prova a sorpresa

Infine, a Bake Off 2023 si svolge la prova a sorpresa. In essa, i concorrenti devono lavorare insieme per realizzare una mega torta. In particolare, ogni aspirante pasticcere deve cucinare una mega fetta con un raggio di 30 cm e una altezza di 15 cm.

Ogni pezzo di dolce deve possedere tra strati ed almeno due gusti. C’è, però, un’altra difficoltà. Tutti i partecipanti devono inserire obbligatoriamente nei propri dolci un peperone.

Al termine dell’undicesima puntata di Bake Off 2023, i giudici assegnano il grembiule blu al miglior aspirante pasticcere della serata. Tale riconoscimento è spettato a Giovanni. La peggiore è Giovina, che dunque è eliminata.