X Factor 2023, la produzione ufficializza il licenziamento di Morgan: ‘Comportamenti inacettabili’

Domenica 19 novembre, dalle ore 20:00 su Nove, Fabio Fazio conduce un nuovo appuntamento di Che tempo che fa. Insieme a lui, in qualità di co-conduttori ci sono Luciana Littizzetto e Filippa Labergback. Alle 19:30 è confermata l’anteprima guidata da Nino Frassica.

Che tempo che fa 19 novembre, Luca Zaia e Walter Veltroni

A Che tempo che fa del 19 novembre si parte, come di consueto, con un punto sui principali temi di attualità politica e sociale. A tal proposito, Fazio accoglie in studio i giornalisti Massimo Giannini e Nello Scavo.

Con loro c’è Ben Wedeman, inviato dell’emittente CNN. Confermato lo spazio dedicato alla salute guidato da Roberto Burioni. In seguito c’è l’economista ed ex senatore Carlo Cottarelli.

Una lunga pagina, a Che tempo che fa del 19 novembre, è dedicata alla politica. Fazio intervista Luca Zaia, esponente della Lega nonché Presidente della Regione Veneto. Il governatore, nel faccia a faccia, parla del libro Fa presto vai piano. La vita è un viaggio passo a passo. In seguito c’è Walter Veltroni. L’ex Segretario del PD presenzia in qualità di regista per parlare di DallAmeriCaruso. Il concerto perduto, opera omaggio a Lucio Dalla.

Achille Lauro e gli altri ospiti

A Che tempo che fa del 19 novembre c’è Achille Lauro. L’artista esegue in diretta Stupidi ragazzi. Inoltre, sempre per il mondo della musica, c’è Samuele Bersani, in questi giorni in radio in duetto con Ornella Vanoni sulle note di Calma Rivoluzionaria. Lecito attendersi che in tale spazio Bersani possa cantare in live proprio con Vanoni, che da quest’anno è nel cast fisso dello show di Nove.

Fabio Fazio dà il benvenuto al comico Enrico Brignano. Quest’ultimo, nel corso dell’intervista, commenta il debutto nella letteratura per l’infanzia con l’opera Non facciamone una tragedia-La mitologia secondo me, in uscita il 21 novembre. Infine c’è il celebre regista Antonio Albanese che parla di Cento domeniche, presentato in anteprima al Festival del Cinema di Roma.

Che tempo che fa 19 novembre, il Tavolo

La seconda parte di Che tempo che fa del 19 novembre, come sempre, è occupata dalla rubrica del Tavolo. In essa ci sono gli ospiti fissi Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli e Nino Frassica. Con loro l’attrice Marisa Laurito e la conduttrice Benedetta Parodi, al timone di Bake Off Italia. Atteso il giornalista Giovanni Terzi, compagno di Simona Ventura e concorrente di Ballando con le stelle. Infine, per lo sport ci sono i canoisti Carlo Tacchini e Gabriele Casadei.