Il metodo Fenoglio, la conferenza stampa: parlano gli attori

Su Rai 1, da lunedì 20 a venerdì 24 novembre, sono visibili nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore. La soap opera, come di consueto, è in onda dalle ore 16:00.

Il Paradiso delle Signore 20 24 novembre, regista e dove è girata

Il paradiso delle signore è una produzione originale di Rai Fiction e Aurora TV, società della Banijay Italia. La produzione, anche quest’anno, è nei palinsesti della rete ammiraglia tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì. Vari i registi che lavorano al titolo. Le riprese si sono svolte a Roma, ma la trama è ambientata nella Milano della metà degli anni ‘60.

I l Paradiso delle Signore 20 24 novembre, la trama

Nel corso de Il Paradiso delle Signore del 20 novembre, Marcello si sente escluso dagli affari e si sfoga con Matteo. Vito, intanto, progetta la sua nuova fabbrica, entusiasta di poter realizzare il progetto di Matilde e suo padre.

Il martedì, Maria vorrebbe organizzare una grande sorpresa per il compleanno di Vito. Le sue coinquiline, allora, le lasciano la casa libera. Marcello chiede a Vittorio di essere più coinvolto negli affari dell’atelier.

La trama delle altre puntate

La settimana de Il Paradiso delle Signore dal 20 al 24 novembre procede con la puntata del mercoledì. In essa, Delia vorrebbe convincere Agata ad iscriversi a un corso di disegno. Per spronare la Venere, Delia domanda aiuto a Roberto. In seguito, Vittorio dà fiducia a Marcello ed accoglie la sua proposta di lavoro.

Il giovedì, Tancredi perde conoscenza ed è ricoverato in ospedale. Vittorio, apprendendo tale notizia, rimane sconvolto. Matteo riesce a salvare l’affare che Marcello aveva concluso per la campagna pubblicitaria del Paradiso.

Infine, la settimana de Il Paradiso delle Signore termina il 24 novembre. In tale data, Clara scopre che Alfredo ha un secondo lavoro. Matteo e Marcello fanno squadra e insieme riescono a non darla vinta ad Umberto. Portelli, invece, si apre con Marcello e gli rivela i motivi per cui ha contratto i debiti economici.

Il Paradiso delle Signore 20 24 novembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante gli appuntamenti de Il Paradiso delle Signore, visibili su Rai 1 e in diretta streaming e on demand su Rai Play.

Alessandro Tersigni : Vittorio;

Roberto Farnesi : Umberto;

Chiara Russo : Maria;

Pietro Genuardi : Armando;

Giulia Arena : Ludovica;

Moisé Curia : Marco;

Massimo Poggio : Ezio;

Valentina Bartolo : Veronica;

Massimo Cagnina : Ciro;

Ilaria Maren: Delia.