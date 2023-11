Zelig 2023, dal 23 novembre su Canale 5 la nuova edizione: conduttori e cast comici

Condividi su

Canale 5, giovedì 23 novembre, propone al pubblico il primo appuntamento di Zelig 2023. Il celebre programma dedicato alla comicità torna in onda con puntate inedite a un anno di distanza dall’ultima volta.

Zelig 2023, confermati i conduttori Claudio Bisio e Vanessa Incontrada

Zelig, con quella del 2023, giunge alla 21esima stagione del format. Quest’ultimo ha esordito nel nostro paese nel 1996, rimanendo in programmazione per sette anni su Italia 1. In seguito, a causa del grande successo di ascolti, è arrivato lo spostamento sulla rete ammiraglia.

L’edizione 2023 di Zelig è composta da tre puntate, tutte visibili anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play. L’ultima, salvo ulteriori cambi di palinsesto, è prevista su Canale 5 nella giornata di giovedì 7 dicembre. La location scelta per registrare gli appuntamenti è quella del Teatro degli Arcimboldi di Milano.

Alla conduzione c’è la storica coppia composta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. I due hanno guidato lo show insieme per la prima volta nel 2004. Da quel momento in poi hanno presenziato per undici stagioni.

Gli ospiti speciali e le nuove leve

Nel corso di Zelig 2023, Bisio e Incontrada accolgono sul palco vari comici ed ospiti, che si alternano con le loro performance. Durante le tre puntate, non mancano dei vecchi amici del programma, a partire da Andrea Pucci.

Con lui c’è Teo Teocoli, tra gli imitatori e cabarettisti più famosi ed apprezzati dal pubblico italiano. Presenti, inoltre, i PanPers, ovvero Luca Peracino ed Andrea Pisani, conduttori di Only Fun, programma comico in onda su Nove.

A loro, durante Zelig 2023, si aggiungono dei giovani talenti, scovati in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Giancarlo Bozzo, Luigi Vignali e Michele Mozzati.

Zelig 2023, il cast fisso di comici

Infine, a Zelig 2023 c’è un folto cast di comici fissi, presenti in ogni appuntamento. In primis c’è Max Angioni, conosciuto al pubblico per essere il co-conduttore de Le Iene. C’è l’attore Maurizio Lastrico, che da qualche tempo dà il volto al personaggio di Marco Nardi in Don Matteo. Accolti volti storici dello show come Leonardo Manera, Giuseppe Giacobazzi e Raul Cremona, che nel corso delle stagioni ha interpretato il ruolo del mago.

Nel corso di Zelig 2023 ci sono anche Antonio Ornano, Simone Barbato, Vincenzo Comunale, Corinna Grandi, Federica Ferrero e Luca Cupani. Con loro Vincenzo Albano e i Senso D’oppio. Infine, nel lungo elenco di comici spicca Annamaria Barbera, storica interprete di Sconsolata.