Zelig diretta 23 novembre: ultima puntata, sul palco Vittoria Puccini e Valentina Lodovini

Mercoledì 23 novembre va in onda su Canale 5 l’ultima puntata della nuova edizione di Zelig. Alla conduzione l’inossidabile coppia formata da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio.

Tra i comici a salire sul palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano Max Angioni, Nuzzo e Di Biase, Mago Forest, Ale e Franz,Antonio Ornano. Torna Anna Maria Barbera.

Zelig, diretta 23 novembre, l’ultima puntata

Nella diretta del 23 novembre Vanessa Incontrada e Claudio Bisio ringraziano in apertura tutti coloro che collaborano alla realizzazione del programma, ai comici a tutti gli altri addetti ai lavori.

Arriva Max Angioni che interpreta Kevin Scannamanna. Il ragazzo stavolta crede di essere al Grande Fratello Vip. Simula di entrare nella Casa più spiata d’Italia conoscendo dei cosiddetti Vip che spesso sono in realtà quasi sconosciuti, litigando con gli altri inquilini, recandosi in confessionale per commentare alcuni eventi che si verificano in casa.

Ippolita Baldini fa una breve incursione annunciando che tornerà più tardi per cantare. Antonio Ornano invece propone un monologo sul senso di libertà che provano i genitori quando lasciano i figli ad amici, parenti o baby sitter per trascorrere una serata da soli fuori casa. L’argomento si sposta poi sullo sport. Racconta che per i figli è stata la moglie per loro una disciplina sportiva.

Torna Roberto Lipari che questa settimana ipotizza come le future generazioni ci immaginano quando studieranno sui libri di storia l’attuale periodo storico. Spiega che il loro giudizio, se leggessero ciò che viene pubblicato quotidianamente sui social, sarà sicuramente negativo.

Zelig, i Senso D’Oppio e gli altri comici

I prossimi a salire sul palco sono i Senso D’Oppio. Pietro canta Il Mondo di Jimmy Fontana mentre Franco lo segue con il microfono. Nonostante qualche problema tecnico entrambi iniziano a navigare nello spazio fino a quando vanno ad urtare contro un pianeta.

Il Mago Forest chiede ai conduttori di aiutarlo nell’esperimento. Vanessa Incontrada sarà la pittrice che deve ritrarre il mago che deve essere senza veli e indossando solo la cravatta, lasciandosi guidare dalla fantasia. Claudio Bisio è il cavalletto che regge la tela. Il mago aggiunge degli elementi come calzini, boxer, bretelle e maglietta. Vanessa Incontrada ha il compito di colorarli in modo casuale con colori diversi. Il mago Forest spogliandosi mostra di indossare quegli elementi esattamente degli stessi colori adoperati dalla Incontrada.

Davide Calgaro invece prosegue il racconto del suo quartiere, Baggio, alla periferia di Milano. Spiega che a 12 anni fece amicizia con un coetaneo che abitava al centro di Milano. Narra la prima volta che andò a mangiare a casa dell’amichetto sottolineando le differenze tra i due ceti sociali che rappresentano.

Gli altri comici sul palco, Anna Maria Barbera

Marta e Gianluca propongono ancora il loro numero dedicato agli Speed Date. Domenica delle Palme incontra Fabio Quaresima. Lei lavora in libreria, lui dirige una banca del seme. Aria appassionata di astronomia conosce Peto che lavora in un call center.

Marta successivamente si finge una professoressa che vuole interrogare Gianluca. Arrivano a sorpresa le attrici Vittoria Puccini e Valentina Lodovini, che risultano impreparate. La professoressa però concede loro un 8 in quanto non hanno potuto studiare perché erano impegnate sul set nel film con Claudio Bisio. La pellicola si intitola Vicini di Casa ed uscirà nelle sale il 1 dicembre.

Torna a Zelig uno dei personaggi più amati. E’ Sconsolata, interpretata da Anna Maria Barbera. Racconta in maniera ironica delle fantasie erotiche che avrebbe voluto mettere in scena con il marito, ma senza successo. Successivamente narra di essersi recata alla Asl per sfruttare il bonus psicologico. Le vengono però poste domande troppe complicate.

Ippolita Baldini canta una canzone dedicata all’amore rifacendosi poi a ” Ti ringrazio mio signore non ho più paura, perché, con la mia mano nella mano degli amici miei, cammino fra la gente della mia città e non mi sento più sola”.

Sale sul palco Beppe Iodice che ha preparato un monologhi sui matrimoni che in passato duravano per tutta la vita, oggi invece appena per pochi mesi. Focus anche sull’importanza della scuola.

Zelig 23 novembre, gli ultimi comici

Ale & Franz riportano in scena lo sketch sulla panchina. Franz è un uomo dedito alla meditazione, alla sana alimentazione e allo Yoga. Cerca di convincere Ale che il 5g ha portato il Covid, che la terra è piatta e che l’uomo non è mai andato sulla luna.

Arrivano poi Nuzzo e Di Biase. Maria racconta che Corrado non è pronto per recitare questo sketch perché non si sente bene. Prima di salire sul palco ha avuto la pessima idea di guardare l’ultima bolletta; dalla cifra astronomica.

Sale sul palco Max Cavallari per ricordare Bruno Arena. La trasmissione manda in onda uno sketch dei Fichi D’India per rendergli omaggio. Al termine del filmato tutti i comici e gli addetti ai lavori partecipano insieme al pubblico ad un lungo e caloroso applauso. Cavallari è visibilmente emozionato nel ricordare non solo il suo compagno di lavoro ma anche un grande amico.