The Voice Kids, la seconda stagione al via il 24 novembre su Rai 1: in giuria arriva Arisa

Venerdì 24 novembre, su Rai 1, parte la seconda stagione di The Voice Kids. Il programma, al via dalle ore 21:20, è lo spin off di The Voice of Italy, show musicale andato in onda su Rai 2 fino al 2019.

The Voice Kids seconda stagione, al timone Antonella Clerici

The Voice Kids, anche nella seconda stagione, è condotto da Antonella Clerici. Quest’ultima, in onda tutti i giorni su Rai 1 con È sempre mezzogiorno, era al timone dello show anche nella scorsa stagione, articolata in due appuntamenti e vinta da Melissa Agliottone. In quella occasione, lo show ha ottenuto una media ascolti di 3,5 milioni di telespettatori, per una share del 22,8%.

Visto l’ottimo successo di pubblico, la TV di Stato ha deciso di promuovere The Voice Kids e, per questo, la seconda stagione è composta da cinque puntate. Esse sono visibili in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play e sono prodotte dalla Fremantle Italia.

Il meccanismo di funzionamento

In The Voice Kids possono partecipare in qualità di concorrenti tutti i bambini con una età compresa tra gli 8 e i 14 anni. Gli aspiranti cantanti si presentano sul palco ed eseguono una cover, con i quattro giudici che sono girati di spalle rispetto allo stage. L’obiettivo dei partecipanti è riuscire a convincere almeno un giudice a girarsi. Qualora se ne voltassero due o più, è il giovane concorrente a dover selezionare il coach con il quale affrontare l’esperienza.

The Voice Kids seconda stagione, chi sono i giudici

Nella seconda stagione di The Voice Kids hanno un ruolo fondamentale i quattro giudici. Tra loro è riconfermata in primis la cantante Loredana Bertè, che lo scorso anno è riuscita a trionfare grazie alla già citata Melissa Agliottone. Al suo fianco torna Gigi D’Alessio, capace di vendere in giro per il mondo oltre 30 milioni di dischi ed autore di successi come Non dirgli mai, Una magica storia d’amore e Un nuovo bacio.

Altra riconferma della seconda stagione di The Voice Kids è quella di Clementino. Il rapper napoletano, nelle scorse edizioni, è stato una delle sorprese del marchio The Voice, ben figurando in qualità di coach sia nella versione Senior che in quella dedicata ai bambini. Infine, l’unica novità, per la giuria, è rappresentata da Arisa. L’artista, che sostituisce i Ricchi e Poveri, negli ultimi anni ha spesso lavorato come giudice di talent. Tra le esperienze più note ci sono quelle ad Amici di Maria De Filippi e ad X Factor Italia.